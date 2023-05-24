موسيماني يقود أهلي جدة للتتويج بدوري الدرجة الأولى السعودي لأول مرة في تاريخه

توج أهلي جدة بقيادة بيتسو موسيماني رسميًّا بطلًا لدوري يلو السعودي لأندية الدرجة الأولى موسم 2022/2023، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على القادسية (1-0)، بالجولة 33 قبل الأخيرة من نهاية المسابقة.

وكان الأهلي ضمن العودة لدوري روشن السعودي، في وقت سابق، بعد أن شارك في دوري يلو لأول مرة في تاريخه بعد هبوطه العام الماضي.

وسجل هدف مباراة الأهلي والقادسية الوحيد اللاعب رياض بودبوز من ركلة جزاء في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

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وأصبح ترتيب فرق المقدمة بدوري يلو مع نهاية المرحلة 33 من المسابقة، أهلي جدة في الصدارة بـ 71 نقطة، ثم الحزم وصيفا بـ 67 نقطة، والأخدود ثالثا بـ 65 نقطة، وجاء الرياض رابعًا بـ 62 نقطة.

رسالة غامضة لموسيماني تؤكد اقترابه من الرحيل عن أهلي جدة

ومن ناحية أخرى وجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب أهلي جدة، رسالة غامضة للنادي وجماهيره، بعدما أعاد الفريق رسميا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

كانت تقارير صحفية سعودية، أشارت إلى أن إدارة الأهلي، بصدد توجيه الشكر للجنوب أفريقي، والتعاقد مع مدرب أوروبي كبير ومعروف، بعد عودته إلى دوري الأضواء والشهرة من جديد.



رسالة موسيماني

وعزز موسيماني، هذه التكهنات بتغريدة غامضة عبر حسابه على "تويتر" مساء الجمعة.

وقال: "المهمة تمت، والمشروع تم تسليمه. العملاق النائم استفاق في 8 أشهر، في دولة جديدة، وقارة جديدة، ودوري مختلف.. بالعربية يقولون (خلاص)، بمعنى (انتهت).. شكرًا لجدة على تكليفي بهذه المهمة الصعبة.. تحياتي".

من ناحية أخرى يستعد نادي أهلي جدة السعودي للقيام بميركاتو صيفي قوي بعد الصعود لدوري روشن “الدوري السعودي الممتاز”.

وكان نادي أهلي جدة قد هبط للدرجة الأولى في الدوري السعودي العام الماضي في مفاجأة غير متوقعة.

ويقود أهلي جدة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والذي يضع عينه على أكثر من نجم يلعب في الدوري المصري بخلاف اهتمامه بضم محمود حسن تريزيجيه.



بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم على رادار الأهلي السعودي

شهدت الأيام الماضية، رغبة ملحة لدى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق أهلي جدة، في ضم لاعب الأهلي خلال الصفقات الصيفية المقبلة.

وأكدت تقارير سعودية أن بيتسو موسيماني طلب من إدارة النادي الدخول في مفاوضات بشكل ودي للتعاقد مع مواطنه بيرسي تاو لاعب الأهلي المصري الحالي.

وقالت التقارير أن إدارة أهلي جدة لن تدخل في مفاوضات حاليا مع بيرسي تاو، بسبب عدم الاستقرار على استمرار بيتسو موسيماني للموسم المقبل وعدم جلب مدرب جديد.

وينتهي عقد بيرسي تاو مع فريق الأهلي المصري في يونيو 2024.

يذكر أن بيتسو موسيماني طلب من قبل أيضًا التعاقد مع محمد عبد المنعم مدافع الأهلي المصري، لتدعيم دفاعات الفريق بالموسم الجديد.