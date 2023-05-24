البحث الجنائي بالمنيا تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثتين
تكثف إدارة البحث الجنائي، من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثتي طالبة وربة منزل في مغاغة وبني مزار بالمنيا.
تلقى مدير أمن المنيا اللواء أسامة عبد العظيم إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة "ا.م" 14 عامًا، طالبة، مقيمة في إحدى القرى التابعة للوحدة المحلية بميانة في مركز مغاغة بأقصى شمال محافظة المنيا، وبها آثار عنف حول الرقبة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات وكشف غموض الحادث.
على جانب آخر، تلقى مأمور مركز شرطة بني مزار، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة غريق طافية بالمجري المائي للبحر اليوسفي أمام عزبة القاضي بالوحدة المحلية لقرية صندفا في غرب مركز بني مزار.
بانتقال قوات الإنقاذ النهري، تم انتشال جثة "ع. ا" 45 عامًا، ربة منزل، بعدما جرفها التيار وصولًا إلى قرية برطباط في مركز مغاغة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.
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