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سعر بلاي ستيشن 5 فى مصر، تعرف على المواصفات والمميزات

سوني بلاي ستيشن 5،
سوني بلاي ستيشن 5، فيتو

يعد جهاز الألعاب سوني  بلاي ستيشن 5 هو أحدث جهاز العاب  ولذلك يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت في مصر عن مواصفات وسعر جهاز ألعاب  بلاي ستيشن 5 ولذلك نقدم خلال السطور التالية سعر جهاز ألعاب سوني بلاي ستيشن 5 في مصر. 

 

جهاز  بلاي ستيشن 5 

تتباين أسعار جهاز بلاي ستيشن في مصر حسب موديل الجهاز حيث يبلغ  سعر بلاي ستيشن 5 نسخة الاسطوانات   في مصر   وذراع تحكم بسعر 12 ألف جنيه، والسليم  31 الغف  جنيه فيما يبلغ سعر بلاي ستيشن النسخة الإلكترونية مع ذراع تحكم سعر 29 الف جنية. 
 

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وجهاز ألعاب بلاي ستيشن 5  هو أحدث جهاز العاب  من تطوير شركة سوني كمبيوتر إنترتينمنت أعلن عنه خلفًا للبلاي ستيشن 4   وهو خامس  نظام ألعاب فيديو تنتجه شركة سوني بعد  البلاي‌ ستيشن 4، 3 والبلاي‌ ستيشن 2.

تم  أُعلان الجهاز  كخليفة للبلاي ستيشن 4 في 8 أكتوبر 2019، صدر الجهاز في 12 نوفمبر 2020 في أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا واليابان وكوريا الجنوبية، وفي 19 نوفمبر 2020 لبقية المناطق الأخرى في العالم، من بينها الشرق الأوسط، ولكن باستثناء الصين. وهو خامس نظام ألعاب فيديو تنتجه شركة سوني بعد أنظمة بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 3 وبلاي ستيشن 2 وبلاي ستيشن 1، وينافس البلاي ستيشن 5 جهاز إكس بوكس سيريس إكس وسيريس إس التابع لشركة مايكروسوفت. 

وتم إطلاق النظام الأساسي في نوعين، الأول –القياسي– يشمل محرك أقراص ضوئي متوافق مع Ultra HD Blu–ray لدعم ألعاب البيع بالتجزئة، والآخر رقمي ومنخفض التكلفة حيث يفتقر إلى محرك الأقراص مع احتفاظه بدعم التنزيل الرقمي من متجر بلاي ستيشن.

يتسم  بلاي ستيشن 5 بمحرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة مصمم خصيصًا لدفق البيانات عالي السرعة لتمكين إجراء تحسينات كبيرة في الأداء الرسومي. يتسم  الجهاز أيضًا بوحدة معالجة رسومات AMD مخصصة قادرة على تتبع الأشعة، ودعم شاشات بدقة 4K وإطارات عالية، وأجهزة صوتية جديدة للتأثيرات الصوتية ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي، والتوافق مع الإصدارات السابقة مع معظم ألعاب بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن في آر. 

الشعار الرسمى للمنصة 

يحتوي بلاي ستيشن 5 على واجهة مستخدم جديدة بالكامل في معرض CES 2020، كشفت سوني النقاب عن الشعار الرسمي للمنصة، والذي يتبع التصميم البسيط المماثل لوحدات تحكم بلاي ستيشن والعلامة التجارية السابقة. 

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