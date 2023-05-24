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سامسونج جالاكسي S23، تعرف على السعر والمواصفات في السعودية

هاتف سامسونج، فيتو
هاتف سامسونج، فيتو

سامسونج جالاكسي S23، يبحث العديد من المستخدمين عبر الإنترنت في السعودية عن مواصفات وسعر سلسلة جوال سامسونج جالاكسي Galaxy S23 وUltra وGalaxy S23+ وGalaxy S23 نستعرض خلال السطور التالية مواصفات جوالات سامسونج الجديدة. 

 

مواصفات جوالات سامسونج جالاكسي S23 

تأتى جوالات سامسونج الجديدة معتمدة على منصة معالجات Snapdragon 8 Gen 2 " مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتجربة الألعاب المحمولة المستقبلية، كما يحتوي جهاز Galaxy S23 Ultra على قلم S Pen. 

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تم تصميم نظام الكاميرا بشكل يجعله ملائمًا لمختلف ظروف الإضاءة، كما تساعد إمكانات التصوير الليلي المحسَّنة  كما يتم تصحيح المشاكل المرئية التي تؤثر سلبًا في الصور ذات الإضاءة المنخفضة بالاعتماد على خوارزمية جديدة لمعالجة إشارات الصور، وتكون مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين التفاصيل. 

كما تم تصميم جوال Galaxy S23 Ultra بإضافة مستشعر من نوع 200MP Adaptive Pixel  قادر تجميع الميجا بكسل لدعم المستويات المتعددة من المعالجة عالية الدقة في وقت واحد، كما تعد أول كاميرا للصور الذاتية بتقنية Super HDR، وترتفع من 30 إلى 60 إطارًا في الثانية الواحدة.

ويتيح تطبيق Expert RAW المتوفر حصريًّا على أجهزة سامسونج Galaxy، إمكانية التقاط الصور التي تشبه عمل الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة DSLR وإضافة تعديلات عليها بتنسيق RAW وJPEG، دون الحاجة لاستخدام معدات الكاميرات الضخمة،.

كما تتيح الجوالات الجديدة للمستخدمين أيضًا تجربة فن الصور ذات التعريض الضوئي المتعدد أو التقاط رؤية واضحة لمجرة درب التبانة باستخدام إعدادات Astrophoto  كما تم تدعيم سلسلة Galaxy Watch5 بإمكانات التكبير  في تطبيق Camera Controller كما تم تطوير كاميرا سامسونج Galaxy  في سلسلتي Galaxy S23+ وGalaxy S23، بإزالة الغلاف المحيطي. 

وتشمل الخصائص الإضافية في الكاميرا، مضاعفة زوايا المثبت البصري للصور (OIS) في جميع الاتجاهات  وأيضا تصوير مقاطع الفيديو مستقرة بجودة سينمائية أعلى مع فيديو محسّن من فئة 8K، وبمعدل 30 إطارًا في الثانية بزاوية أوسع، كما يحلل الذكاء الاصطناعي  كل التفاصيل للمشهد داخل الإطار، وصولًا إلى خصائص الوجه الدقيقة مثل الشعر والعين، بالإضافة الى اتاحة الهواتف الجديدة إمكانية الحصول على تجربة فيديو محسّنة  من خلال ميزة 360 Audio Recording الجديدة في Galaxy Buds2 Pro صوتًا متعدد الأبعاد. 

تعزز وحدة المعالجة المركزية المصممة حديثًا قدرات المعالجة لسلسلة Galaxy S23 بحوالي 30% مقارنة بسلسلة Galaxy S22 كما  تم تحسين بنية NPU بنسبة 49% لمساعدة المستخدمين على التقاط الصور ومقاطع الفيديو  ومن بين التحسينات  على سلسلة Galaxy S23 هي وحدة معالجة الرسومات والتي تعد أسرع بنسبة 41% تقريبًا مقارنة بسلسلة Galaxy 22  حيث تم إضافة خاصية جديدة لهاتف Galaxy S23 Ultra لتتبع الأشعة فى الوقت الفعلي. 

وتأتى  شاشة Galaxy S23 Ultra بحجم 6.8 بوصة، مع وجود انحناء منخفض لإعطاء انطباع بإنشاء مساحة سطح أكبر وأكثر انبساط  كما يمكن ضبط وحدة تعزيز الرؤية على أربعة مستويات من الإضاءة بدلًا من مستويين، للحد من السطوع في ضوء النهار.  

خصائص الحماية بجوالات سامسونج 

زودت سامسونج سلسلة Galaxy S23، بحماية Samsung Knox الشاملة بالإضافة الى معالج Knox Vault لحماية المعلومات المهمة في سلسلة Galaxy S23 وعزلها عن باقي الجهاز، بما في ذلك نظام التشغيل، لتوفير حماية إضافية ضد الثغرات بجانب خصائص  إضافية تشمل  خاصية التحكم المتعدد من سامسونج  لربط وظائف الفأرة ولوحة المفاتيح بين جهاز الكمبيوتر والكمبيوتر اللوحي  وإمكانية استخدام النصوص بنسخها ولصقها، بما في ذلك عناوين URL من جهاز إلى آخر لمتابعة النشاط على جهاز آخر، وربط تطبيق Google Meet ببرنامج Samsung Notes في جوال Galaxy S23 Ultra، كما يتيح قلم S Pen خصائص لمكالمات الفيديو، من خلال المشاركة المباشرة من Google Meet، التي تساعد في تحرير أي مستند في نفس الوقت من كل واحد من أجهزة Android التي يستخدمونها، بدلًا من عرض شاشة مشتركة وتأتي الجوالات بأربعة ألوان غير لامعة وهي الأسود الفانتوم واللون الكريمي والأخضر اللافندر ويبدأ سعرة من 3500 ريال. 

 

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