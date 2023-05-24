الأربعاء 24 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

أسعار الجبس اليوم 24 - 5 - 2023 بالأسواق المحلية

أسعار الجبس اليوم،
أسعار الجبس اليوم، فيتو

أسعار الجبس اليوم، تواصل "فيتو" متابعة أسعار مواد البناء بالسوق المصري بجانب كافة السلع وباقي القطاعات الأخرى التي تهم وتشغل اهتمامات كل المصريين.    

وتشهد أسعار الجبس، تباينًا وتفاوتًا ملحوظًا وذلك لعدد من الأسباب سواء الجغرافية أو تكلفة النقل ونسبة وهامش أرباح التجار والصناع وغير ذلك.  
 

أسعار الجبس بالسوق اليوم

كما يشهد سوق مواد البناء تذبذبًا ملحوظًا في حجم الطلب بالسوق، وسط هدوء حركة البناء والتشييد.  

وسجلت أسعار الجبس بالسوق، التالي: جبس سيناء 850 جنيهًا للطن، العامرية 650 جنيهًا، السويس 580 جنيهًا، وجبس الدولية.

-إعلانات-

أكثر المواد المُستخدمة في العالم

ويعد الجبس أحد أكثر المواد المُستخدمة في العالم، حيث يتمّ استخدامه في جميع مناحي الحياة، فيُستخدم في صنع ألواح الجدران للمنازل، والمكاتب، والمباني التجارية، كما يتمّ استخدامه في جميع أنحاء العالم في الخرسانة للطرق السريعة، والجسور، والمباني، إلى جانب العديد من الهياكل الأخرى التي تشكّل جزءًا من حياة الناس اليومية، ومن الاستخدامات الأخرى للجبس هو إضافته للتربة ليساعد في ضبط حرارتها، وذلك على مساحات كبيرة من الأراضي في مناطق الضواحي، وفي المناطق الزراعية.  

ويمكن استخدام كميات صغيرة من الجبس النقي في عمليات الصهر، وصناعة الزجاج، وغيرها، ويتمّ صنع الجبس ذي الجودة المنخفضة صناعيًّا في محطات الطاقة الكهربائية التي تعتمد على الفحم كمنتج ثانوي، وذلك لعمليات مكافحة التلوث التي تساعد في إزالة الكبريت من غاز المداخن.
 

صناعة الجبس في مصر

ويعتمد الطلب على الجبس عالميا بشكل أساسي على نشاط صناعة البناء، خاصة في الولايات المتحدة، حيث يتم استخدام غالبية الجبس المستهلك في بناء حوائط اللصقات والجدران وتصنيع الأسمنت البورتلاندي وحاليا هناك نشاط ملحوظ فى إنتاج الجبس الصناعي من عوادم مداخن وحدات الفحم  مما أدى إلى تقليل استخراج الجبس الطبيعي وقدر حجم الاحتياطي العالمي خلال عام 1991 بنحو 2.6 بليون طن وفي عام 2019 بلغ الإنتاج العالمي حوالي 111 مليون طن.  
 

وفيما يتعلق بمصر أكدت الدراسة التي أعدها الدكتور حسن بخيت رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين ورئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرية، تحت عنوان رواسب الجبس بجنوب سيناء، أنه بمراجعة الإحصائيات الخاصة بإنتاج وتصدير الجبس بمصر خلال الفترة من 2006 حتى 2019 تبين أن إنتـــاج مصر من خام الجبس  بلغ  حوالي 2 مليون طن.  

وخام الجبس يوجد في عدة مناطق على الساحل الشرقي لخليج السويس على هيئة طبقات سميكة ضمن رواسب العصر الميوسينى موضحا أنه يتواجد بجنوب سيناء بكميات كبيرة وخاصة المنطقة المحصورة بين حمام فرعون ومنطقة صدر الحيطان وهو من أجود خامات الجبس حيث تصل درجة جودته ما بين 91% - 97% من كبريتات الكالسيوم المائية.  

ومن أهم مناطق تواجد الجبس في جنوب سيناء منطقة رأس ملعب والتي تحتوي على أكبر رواسب الجبس حيث يصل سمك  بعض مكاشف هذه الطبقات إلى 61 مترا تقريبا وتغطي مساحة 170 كم تقريبا  حيث يقدر الاحتياطي المؤكد بها حوالى 200 مليون طن، لافتا إلى أنها تتميز بقرب الخام من الطريق العام مما يخفض تكاليف وسائل النقل كما أن درجة نقاوة الخام عالية حيث تتراوح نسبة الجبس بين 91% -98%.

تعرف على أسعار الجبس اليوم 23 - 5 - 2023

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الجبس اسعار الجبس اليوم أسعار الجبس بالسوق اليوم اسعار مواد البناء أسعار مواد البناء بالسوق أسعار مواد البناء بالسوق المصري الأسواق المحلية الجبس اليوم حركة البناء والتشييد صناعة الجبس

مواد متعلقة

تعرف على أسعار الجبس اليوم 22 - 5 - 2023

تعرف على أسعار الجبس اليوم 21 - 5 - 2023

أسعار الجبس اليوم 20-5-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار الجبس اليوم 19 - 5 - 2023

الأكثر قراءة

من هي هالة عمر التي هاجمتها بسمة بوسيل في ليلة زفافها بسبب تامر حسني

تداول أسئلة وإجابات امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالجيزة

أخبار مصر: توقع بارتفاع منتجات الألبان وقفزة بأسعار الدواجن، بسمة بوسيل تهاجم هالة عمر، وهذه شروط موسيماني لتدريب الزمالك

بسمة بوسيل تتصدر تويتر بعد هجومها على هالة عمر، ومتابعون: زعلانة على بيتها اللي اتخرب

مصر للطيران تعلن موعد وقف سفر حاملي تأشيرات الزيارة على رحلات الحج

الإسماعيلي يخشى مفاجآت كأس مصر أمام النجوم

عوامل الإصابة بمرض المياه البيضاء

الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية اليابانية

Advertisements

منوعات

المزيد

تبعد عن الأرض 26000 سنة ضوئية، رصد مجموعة كروية كثيفة من النجوم

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 24-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

إخلاء جزيرة أمريكية تحسبا لإعصار عملاق "ثلاثي التهديد"

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 24-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 24-5-2023

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أعجب بها الملك فاروق وباعت عفش بيتها ومدفنها والسادات أنقذها بمعاش 100 جنيه.. حكايات في حياة شكسبيرة الزمالك زينب صدقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية