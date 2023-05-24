بينها إلغاء مضمار الدراجات، توصيات شباب النواب بشأن إستاد القاهرة والوطنية للتدريب

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، بتمويل عجز الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب بمبلغ 100 مليون جنيه مساهمة من الخزانة العامة للدولة ضمانًا لاستمرار نجاحها وتحقيق الأهداف الإستراتيجية من إنشائها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أثناء مناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل من الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، والهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي.

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اجتماع لجنة الشباب بالبرلمان

كما طالبت اللجنة بتمويل الموازنة الاستثمارية للأكاديمية بمبلغ 70 مليون جنيه مساهمة لتمويل الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 والتي تتمثل في استكمال الأعمال المستحدثة لمشروع إعادة تطوير وتجهيز مبان الأكاديمية؛ وعليه يكون إجمالي المساهمة المطلوبة من الخزانة العامة لصالح الأكاديمية مبلغ 170 مليون جنيه.

البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

وتضمنت التوصيات، تمويل وزارة المالية لتكلفة الإقامة والإعاشة والانتقالات الخاصة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لصالح الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وعدم تحميلها على موازنة وزارة الشباب والرياضة.

وطالبت اللجنة بتخصيص نسبة من موارد صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة لتلبية وتنفيذ كافة التكليفات والبرامج الرئاسية والتي تنفذ الأكاديمية بعضها دون عائد مما ينتج عنه زيادة عجز النشاط وخسائر الأكاديمية وذلك لزيادة المصروفات والتكاليف الخاصة بتنفيذ تلك الخدمات والبرامج دون أثر على إيراداتها.

تغطية نفقات البرامج الرئاسية

وأوصت لجنة الشباب والرياضة، بتوفير آلية دائمة لتغطية نفقات البرامج والمبادرات الرئاسية التي تسند إدارتها وتنظيمها للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب بحيث تخصص وزارة المالية مخصصات مالية منفصلة لهذا الغرض دون حسابها ضمن مساهمة الخزانة العامة للدولة.

جانب من اجتماع لجنة الرياضة بالبرلمان

كما طالبت اللجنة وزارة التخطيط، بإدراج مبلغ 400 مليون جنيه بمشروع الموازنة الاستثمارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، لمشروع إنشاء فرع الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي جاءت ضمن توصيات منتدى شباب العالم لعام 2018 حيث تمثل هذه التكلفة المقترحة قيمة دفعة مقدمة من قطعة أرض محل تعاقد والتي تم الاتفاق عليها عام 2021، بالإضافة إلى قيمة الاستشارات الهندسية لأعمال التصميم على أن يتم التمويل من مساهمات الخزانة العامة للدولة.

الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

وشددت اللجنة، على ضرورة استثناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بإتاحة كامل مبلغ المساهمات المدرجة بقانون موازنتها في بداية العام بدلًا من الأول من أبريل وفقًا لقانون الموازنة.

وطالبت بزيادة الدعم التمويلي المخصص للأكاديمية من وزارة المالية في الموازنة الاستثمارية ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 70 مليون جنيه ورفع مبلغ المساهمة الجارية ليصل إلى 70 مليون جنيه بدلا من 40 مليون جنيه.



عقد اجتماع مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة

وفيما يتعلق بمشروعي ربط الموازنة والخطة الاستثمارية للهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي للعام المالي 2023/2024، أكدت اللجنة على أهمية دعوة مجلس إدارة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي بكامل تشكيله لمناقشة الخطط المستقبلية للهيئة والتأكد من أن الهيئة تسير في الاتجاه الصحيح الذي يضمن تحولها من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية.



وأوصت اللجنة، بتنظيم زيارة ميدانية للهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي لتفقد منشآتها للوقوف على أرض الواقع في إطار التحول من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة الاستاد الرياضي وتطويرها بشكل حضاري لتكون منطقة رياضية اقتصادية متكاملة.

إلغاء إدراج استكمال المضمار الدولي للدراجات

وطالبت لجنة الشباب والرياضة، بإلغاء إدراج مشروع استكمال المضمار الدولي للدراجات والمخصص له طبقًا لتقديرات العام المالي 2023/2024 مبلغ 18 مليون جنيه لضبط النفقات الاستثمارية للهيئة وتوجيهها لمشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية تمكن الهيئة من تعظيم مواردها وبموافقة المدير التنفيذي للهيئة على إلغاء إدراج هذا البند في الموازنة.

كما تضمنت التوصيات رفض التوصيات المقترحة من الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي بالزيادات الواردة إلى اللجنة، حيث إنه تم عقد اجتماع بين ممثلي وزارة المالية وممثلي الهيئة بشأن إعداد الموازنة وتم التوافق على تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للسنة المالية 2023.