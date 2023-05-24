إصابة 6 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بالمنيا

أصيب 6 أشخاص، بينهم طفلين، إثر انقلاب 3 دراجات بخارية بسبب السرعة في مراكز ديرمواس وسمالوط والمنيا، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.



تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية أمام نقطة قرية الحاج قنديل في شرق النيل بمركز ديرمواس، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة حسن كمال محمد 50 عامًا، وتم نقله إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

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كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا باصطدام دراجة بخارية بأخرى، بالطريق الزراعي السريع مصر-أسوان، أمام قرية البيهو في مركز سمالوط بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: صلاح محمود إبراهيم 49 عامًا، هاني محمد أحمد 45 عامًا، وابنه محمد 10 سنوات، وابنته سما 6 سنوات، جميعهم يقيمون بمركز سمالوط، وتم نقلهم إلى المستشفى النموذجي لتلقي العلاج.



كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بانقلاب دراجة بخارية أعلى كوبري النيل بمدينة المنيا، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كريم علاء 22 عامًا، مقيم بمدينة المنيا الجديدة، وتم نقله إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

تحررت المحاضر اللازمة بالحوادث الثلاثة وتم التحفظ على الدراجات البخارية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.