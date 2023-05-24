الأربعاء 24 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

الفتوى والتشريع: لا تختص بنظر نزاع مخالفة نادى الزمالك للتعاقد على تأجير السور

نادي الزمالك،فيتو
نادي الزمالك،فيتو

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة،إلي عدم اختصاصها بنظر النزاع بشأن طلب الإفادة بالرأى القانونى بخصوص مدى مخالفة نادى الزمالك للألعاب الرياضية للقوانين واللوائح من عدمه بشأن تعاقده بالأمر المباشر بتأجير المنافذ بسور النادى.

 

نادى الزمالك


وذكرت الفتوى أن اختصاصها ينعقد فيما يرد من الجهات الرسمية، وما حدده قانون مجلس الدولة من أن من يطلب الفتوى هو رئيس الجمهورية مجلس الوزراء والهيئة التشريعية، والوزراء.

-إعلانات-


وتابعت الفتوى أن ما قدم إليها لا يعدو من أن يكون شكوى مقدمة من بعض أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك السابقين،وهو الأمر الذى لا ينعقد باختصاص الفتوى والتشريع بطلب مسألة قانونية.


أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

 

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.

🔹يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.

وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.

️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان اختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

 

خامسا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا 
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقا للقانون.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

مجلس الدولة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ​نادي الزمالك أزمة قيد نادي الزمالك سور نادى الزمالك

الأكثر قراءة

من هي هالة عمر التي هاجمتها بسمة بوسيل في ليلة زفافها بسبب تامر حسني

أخبار مصر: توقع بارتفاع منتجات الألبان وقفزة بأسعار الدواجن، بسمة بوسيل تهاجم هالة عمر، وهذه شروط موسيماني لتدريب الزمالك

بسمة بوسيل تتصدر تويتر بعد هجومها على هالة عمر، ومتابعون: زعلانة على بيتها اللي اتخرب

تداول أسئلة وإجابات امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالجيزة

مصر للطيران تعلن موعد وقف سفر حاملي تأشيرات الزيارة على رحلات الحج

عوامل الإصابة بمرض المياه البيضاء

الإسماعيلي يخشى مفاجآت كأس مصر أمام النجوم

بيراميدز يسعى لعبور الحدود ومطاردة الأهلي على قمة الدوري

Advertisements

منوعات

المزيد

تبعد عن الأرض 26000 سنة ضوئية، رصد مجموعة كروية كثيفة من النجوم

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 24-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

إخلاء جزيرة أمريكية تحسبا لإعصار عملاق "ثلاثي التهديد"

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 24-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 24-5-2023

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أعجب بها الملك فاروق وباعت عفش بيتها ومدفنها والسادات أنقذها بمعاش 100 جنيه.. حكايات في حياة شكسبيرة الزمالك زينب صدقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية