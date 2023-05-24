الفتوى والتشريع: لا تختص بنظر نزاع مخالفة نادى الزمالك للتعاقد على تأجير السور

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة،إلي عدم اختصاصها بنظر النزاع بشأن طلب الإفادة بالرأى القانونى بخصوص مدى مخالفة نادى الزمالك للألعاب الرياضية للقوانين واللوائح من عدمه بشأن تعاقده بالأمر المباشر بتأجير المنافذ بسور النادى.

نادى الزمالك



وذكرت الفتوى أن اختصاصها ينعقد فيما يرد من الجهات الرسمية، وما حدده قانون مجلس الدولة من أن من يطلب الفتوى هو رئيس الجمهورية مجلس الوزراء والهيئة التشريعية، والوزراء.

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وتابعت الفتوى أن ما قدم إليها لا يعدو من أن يكون شكوى مقدمة من بعض أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك السابقين،وهو الأمر الذى لا ينعقد باختصاص الفتوى والتشريع بطلب مسألة قانونية.



أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:

ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.

وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:

هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:

١- القسم القضائي.

٢- قسم الفتوى.

٣- قسم التشريع.

🔹يتألف القسم القضائي من:

١- المحكمة الإدارية العليا

٢- محكمة القضاء الإداري

٣- المحاكم الإدارية

٤- المحاكم التأديبية

٥- هيئة مفوضي الدولة.

وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:

المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.

️رابعا محكمة أمن الدولة:

محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان اختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

خامسا هيئة القضاء العسكري:

نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا

المحكمة العسكرية المركزية

المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.

وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقا للقانون.