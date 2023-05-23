الأربعاء 24 مايو 2023
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اقتصاد

اللجنة العليا للزيوت: 75 جنيهًا سعر بعض الأنواع المستوردة (فيديو)

الزيت، فيتو
الزيت، فيتو

سعر الزيت، أكد السيد بسيوني عضو اللجنة العليا للزيوت، أن مصر تستورد 98% من زيوت الطعام للاستهلاك المحلي من الخارج، لافتا إلى أنه يتم سداد تكلفتها بالعملة الأجنبية، وقال: إن زيادة أسعار الزيت الفترة الماضية ترجع إلى تأثر البورصة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتلى ذلك حالة تحرير سعر الصرف فى مصر.


وأضاف بسيوني فى تصريحات تليفزيونية: إن المخزون الاستراتيجي من الزيوت فى مصر يكفى لشهرين فى مخازن ميناء دمياط للزيوت الخفيفة وميناء الأدبية للزيوت الثقيلة، وهناك مراكب قادمة فى البحر تحمل كميات كبيرة من الزيوت، موضحا: "القضية التى تواجه مستوردي ومنتجي الزيوت فى مصر هي عدم قدرة البنوك على توفير العملة الصعبة وهذا أحد أسباب تواجد كميات كبيرة من المادة الخام فى الموانئ وتأخر عملية الإفراج عنها".

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 المادة الخامة لإنتاج الزيوت


وتابع: "بعض الشركات لجأت إلى المصدرين فى الخارج لكي يحصلوا على المادة الخامة لإنتاج الزيوت، مقابل ضمانات، ولذلك يجب على البنوك توفير العملة الصعبة لسرعة الإفراجات عن كميات الزيوت الخام فى الميناء"، موضحا: "هناك أنواع من الزيوت يتم بيعها باسعار تتراوح بين 52 إلى 57 جنيها، فى الأسواق للتر الواحد، وهناك أنواع من الزيوت يصل سعرها إلى 67 جنيها وهذا حسب الحجم والعلامة التجارية وهناك أنواع من الزيوت المستورد يتراوح سعرها بين 70 إلى 75 جنيها".

 

الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن سلعة الزيت من أهم السلع الأساسية التي عانت خلال الأزمة الروسية الأوكرانية مما أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الزيوت بدرجة غير مسبوقة.


وأكد وزير التموين أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من سلعة الزيت يكفي لمدة 4 أشهر، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع وزراة الزراعة على زراعة 150 ألف فدان في فول الصويا،  وحوالي 100 ألف فدان من عباد الشمس في الأراضي الجديدة.

وأوضح إلى أنه تمت الموافقة على تطوير كافة شركات الزيوت التابعة لوزارة التموين.

وفي سياق آخر، توقع يحيى كاسب، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، استمرار انخفاض  أسعار الزيوت خلال الفترة المقبلة.

 

أسباب انخفاض أسعار الزيوت


وأرجع «كاسب» توقعاته في انخفاض أسعار الزيوت، إلى قلة الطلب مع كثرة المعروض من الزيت، مشيرًا إلى أن أسعار الزيوت انخفضت 8 آلاف جنيه في الطن، بعد أن بلغ سعر طن الزيت في أول شهر رمضان الماضي نحو 64 ألف جنيه، تراجع خلال الفترة الأخيرة إلى 56 ألف جنيه.

سعر زجاجة الزيت


وأشار عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، إلى أن زجاجة الزيت تراجعت من أسعار تراوحت بين 70 جنيهًا و80 جنيهًا إلى أسعار تبدأ من 55 جنيهًا حتى 60 جنيهًا.
 

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