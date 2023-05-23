الأربعاء 24 مايو 2023
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أخبار مصر

تحت شعار "البحث العلمى من أجل غد أفضل"

كلية طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعقد المؤتمر البحثي الطلابى الأول للنظام التكاملى

المؤتمر البحثي الطلابى
المؤتمر البحثي الطلابى الأول النظام التكاملى، فيتو

* د. محمد حلمي الغر أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية يشيد بدور الجامعة في عقد المؤتمر ويؤكد: نواة لبداية مثمرة فى عالم البحث العلمى والنشر الطلابى


• د. أشرف حيدر رئيس الجامعة: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أولى الجامعات التى تطبق مشروع التخرج البحثى من البرنامج التكاملى الحديث


عقدت كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا المؤتمر البحثي الطلابى الأول للنظام التكاملى الحديث ( 5+2 ) MISC 23، تحت شعار "البحث العلمى من أجل غد أفضل"، وذلك برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ود. أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعميد كلية الطب البشري د. نهاد المحبوب ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب د. نانسي زغلول ووكيل الكلية لخدمة المجتمع د. أحمد فؤاد، ورئيس المؤتمر الدكتور محمود طنطاوي.

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وأكد د. محمد حلمى الغر أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، خلال المؤتمر على دور جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وكلية الطب فى تطبيق البرنامج، وكون هذا أول مؤتمر طلابى في الجامعات الخاصة والأهلية، مشيرًا إلى إنه يعد نواة لبداية مثمرة فى عالم البحث العلمى والنشر الطلابى، موضحا أن هذا يأتى ضمن تشجيع رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا خالد الطوخى للبحث العلمى وجعله من أولويات الجامعة لتحقيق أهداف الدولة وخطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وقال د. أشرف حيدر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعتبر أولي الجامعات التي طبقت مشروع التخرج البحثي من البرنامج التكاملي الحديث وكلل العمل في حضور  لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ورؤساء الأقسام المشرفين علي الأبحاث الطلابية والمسئولين علي خروجها إلي النور، لافتا إلى أن الطلاب قاموا بعرض 16 بحث علمي علي مدار أربعة جلسات من أصل 125 بحث كما تم عرض ثمانية أبحاث علي هيئة لوحات بحثية.

وأكد د. حيدر أن التقييم تضمن استخدام برامج الاقتباس وتم النشر الأكاديمي عن طريق المستودع الرقمي وإدارة المكتبة المركزية برئاسة دكتورة ندي لبيب، موضحا أن البرنامج التكاملي الحديث يتضمن تبني منهجية البحث وأخلاقيات البحث العلمي من السنة الدراسية الاولي للدراسة، وتتضمن مصوغات التخرج وعمل مشروع بحثي وتم الانتهاء من 125 بحث فى هذه الاحتفالية والتى سيتوج فيها ثلاث مجموعات بحثيه فائزة.


وقال د. نهاد المحبوب عميد الكلية إن الدراسة بكلية الطب البشرى بالجامعة هدفها الأول هو خريج الطبيب الممارس القادر على التنافس المحلى والإقليمى والدولى لتحقيق الأهداف الإستيراتيجية للجامعة والدولة فى إطار إعداد الخريج بمهارات التواصل والبحث العلمى والمهارات الإكلينيكية، مؤكدا على حضور السادة رؤساء الأقسام والإرتقاء بمستوى الطالب والتعليم حتى يستطيع تكوين خريج قادر على العمل وفقًا لإحتياجات التخصصات الطبية المختلفة.

وأشار د. نهاد المحبوب إلى أنه تم عمل كتيب بملخصات الأبحاث الطلابية منشور به عدد 125 ملخص للأبحاث الخاصة بمشروع التخرج، وتم إختيار أفضل بحثين مقروئين وإختيار أفضل بحث مكتوب (Poster) وتم إهدائهم درع الكلية.

كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا البحث العلمي

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