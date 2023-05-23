الأربعاء 24 مايو 2023
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أول تعليق من الدكتورة غادة عامر بعد اختيارها عضوًا بمجلس عمداء الهندسة العالمي

د. غادة عامر عميد
د. غادة عامر عميد كلية الهندسة جامعة مصر،فيتو

أعربت الدكتورة غادة عامر عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن سعادتها بقرار مجلس عمداء الهندسة العالمي (GEDC) الذي اختارها عضوًا به، حيث تعد أول امرأة مصرية تشغل هذا المنصب. 

جدير بالذكر أن مجلس عمداء الهندسة العالمي (GEDC) هو كيان دولي مقره الولايات المتحدة الأمريكية، تتمثل مهمته في العمل كشبكة عالمية من 22 عضوًا من عمداء الهندسة على مستوى العالم. 

 وأوضحت الدكتورة غادة عامر، أن تلك الخطوة هي علامة بارزة في قطار مشوارها العلمي، قائلة: "نحن نتعلم لنبحث لنطبق لنغير إيجابيا بالعلم". 

أفضل 20 امرأة في العالم تفوقًا في العلوم

يذكر أن الدكتورة غادة عامر المصنفة ضمن أفضل 20 امرأة في العالم تفوقًا في العلوم، ومن بين أفضل 5 مهندسات في أفريقيا، ضمن كتاب الصعود للقمة الصادر من الاتحاد الدولي لجمعيات التعليم الهندسي ومجلس علماء الهندسة العالمي بالولايات المتحدة.

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وحصلت أيضًا في نوفمبر من هذا العام على جائزة «رموز عربية»، من الاتحاد العربي لرواد الأعمال العرب، لعام 2021م، وهي جائزة تمنح لأصحاب المسيرة الدولية الرائدة للمسئولية المجتمعية، وفق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030م وبرنامج مسار الأمم المتحدة للمسؤولية المجتمعية TSR.

 

وتشغل حاليًّا منصب عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجبا وسابقا وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة بنها، وأستاذ زائر للتكنولوجيا في كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، كما أنها مؤسس ومدير مركز الدراسات الإستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا.

كما شغلت العديد من المناصب ذات العلاقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتم اختيارها عام 2014م في قائمة أفضل 20 امرأة في العالم تفوقًا في العلوم، التي أعلنتها مجلة «مسلم ساينس» Muslim-Science  ومقرها المملكة المتحدة.

د. غادة عامر 

تحمل الدكتورة غادة درجة الأستاذية في علوم الهندسة الكهربية، ودرجة زمالة كلية الدفاع الوطني أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2019م بتقدير امتياز.

كما شغلت العديد من المناصب ذات العلاقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتم اختيارها عام 2014م في قائمة أفضل 20 امرأة في العالم تفوقًا في العلوم، التي أعلنتها مجلة «مسلم ساينس» Muslim-Science  ومقرها المملكة المتحدة.

 

كما اختيرت أيضًا عام 2017م ضمن قائمة أكثر 500 شخصية إسلامية تأثيرًا، والتي صدرت عن المركز الإسلامي الملكي للدراسات الإستراتيجية في الأردن.

كما كانت أحد محكمي جائزة رولكس العالمية للابتكار والتنمية عام 2016م.

 

وقد أجرت فيتو بثًّا مباشرًا عن إنجازاتها وذكرها في كتاب الصف الرابع الابتدائي وموضوع آخر بصفتها المشرف الأكاديمي لفريق أناكتس بنها ورافضة الفريق واخطار المنظمة بامريكا بحل الفريق عندما أعلنت تأييدها الشذوذ.

د.  غادة عامر 

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