أرملة وائل نور توجه رسالة لأميرة العايدي: حرام اللي بتعمليه ده (فيديو)

أزمة أرملة وائل نور، كشفت غادة النجار أرملة الفنان الراحل وائل نور، عن تفاصيل جديدة حول أزمتها مع الفنانة أميرة العايدي، بشأن الشقة التي تسكن فيها الأولى.

وقالت غادة النجار فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، تقديم الإعلامية إنجي أنور المذاع على فضائية "ETC": "فى 2016 توفي الفنان وائل نور، وتوجهت أنا والفنانة أميرة العايدي لحصر التركة الخاصة بالفنان الراحل، وكل منا أخذ حقه كاملا وهى أقرت بأن الشقة التى أعيش فيها ملك للفنان".

وأضافت: "فى 2017، فوجئت أن أميرة العايدي وشخصا آخر يعيش خارج مصر يقيمان دعوي قضائية تؤكد أن الشقة ملك أميرة العايدي، وأنها قدمت عقدا ابتدائيا، والسؤال الذى يطرح نفسه ما السبب الذى جعل أميرة العايدي تتركني للإقامة فى الشقة كل هذه الفترة، وأتزوج وأنجب فيها؟".

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انفصال أميرة العايدي عن وائل نور

وأوضحت: " أميرة العايدي انفصلت عن الفنان الراحل وائل نور فى 2004، والقضية أخذت وقتا طويلا فى المحاكم، وهو ما أصابني بحالة من الأنهيار العصبي خاصة وأن القضية تم الحسم فيها لصالحي"، مؤكدة: " 5 سنوات وأنا دايخة فى المحاكم، وكافة الأوراق التى أمتلكها بعد رحيل الفنان وائل نور صحيحة".

رسالة من أرملة وائل نور لأميرة العايدي



وأشارت إلى أن أميرة العايدي قدمت صورة ضوئية من عقد أبتدائي على عكس ما قدمته هى، حيث قدمت عقدا نهائيا مسجلا فى الشهر العقاري، لافتة: " أميرة العايدي وفنانو مصر كلهم قدموا لى واجب العزاء فى هذه الشقة، وأنجبت أولادي فى هذه الشقة"، موجهة رسالة لأميرة العايدي، قائلة: " حرام اللى انت بتعمليه ده، أنا عايزة أعيش حياة هادئة ومستقرة مع أولادي".

أميرة العايدي تتصدر محرك البحث جوجل

تصدر اسم الفنانة أميرة العايدي محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلت بها أرملة الفنان وائل نور، حيث زعمت أن الفنانة تحاول طردها من شقتها، وذلك بعد أن تقدمت “العايدي” بطعن على عقد الشقة التي تسكن فيها أرملة وائل نور.

أميرة العايدي



وتواصلت "فيتو" مع الفنانة أميرة العايدي التي أكدت أن هناك قانونا يحمي الحقوق ويقوم بردّها، متابعة: "اللي عنده حق ياخده بالقانون مش يطلع يعمل فيديوهات ويقول كلام عبر السوشيال ميديا".

وأضافت "العايدي" في تصريح خاص لـ"فيتو": "أثق بالقانون ولدي مستندات تثبت ذلك الحق.. وما جرى نوع من التشهير واسعتطاف الرأي العام.. لكن من لديه حق يظل صامتا في انتظار حكم القضاء".

وأوضحت: "القضاء لم يكن ليقبل أوراق القضية والنظر فيها إلا إذا كنت قد تقدمت بمستندات أقوى من العقد ولدي إثباتاتي وأثق في نزاهة القضاء ودي مفهاش وسايط".

الفنان الراحل وائل نور



وعن طليقها الفنان الراحل وائل نور أضافت أميرة العايدي قائلة: "أبو ولادي وربنا يرحمه.. ولو كان عايش مكنش هيوافق على المهزلة دي".

طعن على عقد الشقة



وكانت الفنانة أميرة العايدي طليقة الفنان الراحل وائل نور قد تقدمت بالطعن على عقد الشقة التي تسكن فيها أرملته "غادة النجار" وهو ما أدى لتصاعد وتيرة الخلافات بين الاثنتين.



