الأربعاء 24 مايو 2023
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محافظات

النيل للإعلام يناقش الحد الادنى للأجور في ندواته بالوادي الجديد

ندوة مركز النيل للإعلام
ندوة مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، ڤيتو

عقد مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الثلاثاء، ندوة حول "الحقوق العمالية... القرارات والمكتسبات"،  والتى شارك فيها جمهور متنوع من العاملين بالقطاعات الحكومية المختلفة.  

 

وقال منصور آدم مدير عام مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، إن الندوة هدفت إلى رفع الوعى بقانون العمل وحقوق العاملين بالجهاز الإدارى.   

 

ومن جانبها أشارت دعاء سعد وكيل مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، إلي تناول ضيف الندوة، أحمد خليل خبير التنمية الإدارية بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة، الفرق بين قانون ٤٧ وقانون ٨١ والمميزات التى قدمها قانون ٨١ للعاملين بالجهاز الإدارى، بالإضافة إلى علاقة قانون الخدمة المدنية بتحسين أجور العاملين. 

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 ولفتت دعاء، إلى تناول (العلاوات التشجيعية - الحافز الاضافى - تقارير الكفاية )، والوظائف القيادية والاشرافية ومعايير الاختيار وموانع حصول الموظف على درجه امتياز بتقرير الكفاية، وكذا الحد الادنى للاجور والذى تم تعديله ٦ مرات لتحسين اجور العاملين. 

 

 وأوضحت وكيل مركز النيل للإعلام، إلي المناقشات التي دارت بين الضيف والحضور حول آليات احتساب المرتب بعد رفع الحد الادنى للاجور، والاجازات المرضية الطويلة وعلاقتها بخصم الاعتيادى، وأسباب وقف صرف بدل الوجبة رغم من انها بحكم قضائى.  

 

وفي الختام أوصى المشاركون بضرورة تدريب العاملين بإدارات شئون العاملين والماهيات على كل المستجدات الخاصة بقوانين العمل.

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