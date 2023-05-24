اللجان النوعية بالنواب تواصل مناقشة مشروع الموازنة الجديدة

تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات التابعة لها، قطاع الحماية الاجتماعية (الديوان العام)، جهاز تنمية التجارة الداخلية، جهاز حماية المستهلك، مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ومديريات التموين.

الهيئة المصرية العامة للبترول

بينما تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024 فيما يخص الهيئة المصرية العامة للبترول.

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المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

وتناقش لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتم توجيه الدعوة إلى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور أمين عام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

دعم مشروعات الجمعيات الأهلية

كما تناقش اللجنة، مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتم توجيه الدعوة إلى وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور رئيس صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلي.

المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

ويشهد الاجتماع مناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وتم توجيه الدعوة إلى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وتناقش لجنة النقل والمواصلات، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023/2024، فيما يخص الهيئة العامة للنقل النهري، الهيئة العامة للمواني البرية والجافة.