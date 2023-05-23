الأربعاء 24 مايو 2023
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أخبار مصر

وزير العدل: انتظام العمل بمحكمة شمال سيناء الابتدائية وعودة الجلسات بالعريش

خلال لقاء المستشار
خلال لقاء المستشار عمر مروان وزير العدل،فيتو

التقى اليوم الثلاثاء المستشار عمر مروان وزير العدل بديوان عام الوزارة ممدوح العبادي نقيب محامين شمال سيناء وأعضاء مجلس النقابة بحضور مساعدي وزير العدل للتفتيش القضائي وأبنية المحاكم والخبراء والطب الشرعي.

وفى مستهل اللقاء، رحب وزير العدل بالحضور،  مؤكدًا اعتزازه بشمال سيناء، واصفًا إياها بأنها “بقعة غالية من تراب الوطن ارتوت بدماء خيرة رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء”.

 وهنأهم بعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء وانتظام العمل بمحكمة شمال سيناء الابتدائية وعودة انعقاد الجلسات الجزئية والكلية والنيابة العامة إلى مقر المحكمة بالعريش، وذلك تنفيذًا لتوجيه  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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ومن جانبهم تقدم مجلس نقابة المحامين بالشكر والتقدير، مُعربين عن سعادتهم بقرار عودة العمل الى محكمة شمال سيناء الابتدائية.

وفى ختام اللقاء، أهدى نقيب محامين شمال سيناء إلى وزير العدل درع نقابة محامين شمال سيناء.

 

المستشار عمر مروان وزير العدل النيابة العامة محكمة شمال سيناء نقابة محامين شمال سيناء

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