إيمان العاصي: مشكلتي في الحب إني غيورة وبنتي مش عايزاني أتجوز

كشفت الفنانة إيمان العاصي عن رأيها في الارتباط مرة أخرى بعد طلاقها، كما أوضحت رأي ابنتها ريتاج في تقبل زواجها.

إيمان العاصي

وقالت إيمان العاصي خلال حوارها مع برنامج et بالعربي: "مشكلتي في الحب إني غيورة جدًا.. ومبثقش أوي في الراجل، وبما إني سينجل ماما بشوف حاجات مخيفة في العلاقات وبتخض".

وأضافت: "خليني أحب في ريتاج بنتي وهي تحب فيا وخلاص، وريتاج مش عايزاني أتجوز، ولكن لما ييجي صاحب النصيب هقنعها، ويوم ما قلبي يدق أكيد هقنعها".

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وتابعت: "لو جالي حد مناسب في سنة 2023 وقالي سيبي الفن هرفض، حتى لو حبيته".

مسلسل جعفر العمدة

وشاركت الفنانة إيمان العاصي مؤخرا في موسم دراما رمضان الماضي 2023 من خلال مسلسل “جعفر العمدة” بطولة النجم محمد رمضان.

المسلسل من إخراج وتأليف محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية جعفر الذي يعيش في منطقة السيدة زينب الشعبية بالقاهرة مع زوجاته الأربع.. يتعرض البطل لخطف طفله‭‭ ‬‬‬الرضيع قبل 19 عاما ويتابع المشاهدون رحلته في البحث عن ابنه وتعامله مع المكائد التي يدبرها له بعض المقربين منه.

وشارك محمد رمضان في بطولة المسلسل مجموعة الفنانات أبرزهن زينة ومي كساب ومنة فضالي وإيمان العاصي اللاتي قمن بأدوار زوجات جعفر، وهالة صدقي التي قامت بدور والدته صافيه.