الأربعاء 24 مايو 2023
الجريدة الورقية
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اقتصاد

تباين أسعار السلع فى الأسواق المحلية

السلع والمواد الغذائية،
السلع والمواد الغذائية، فيتو

تباينت أسعار السلع فى الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم ما بين صعود وهبوط وفقا للآليات المرتبطة بكل سلعة والتى من بينها  العرض والطلب والسعر فى البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وفي هذا السياق تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى البورصة العالمية والأسواق المحلية، حيث تراجع سعر الجرام بقيمة 40 جنيها في الجرام الواحد عصر اليوم الثلاثاء. 

ويعتمد سعر الذهب على العديد من العوامل من بينها آليات العرض والطلب وسعر الدولار وأسعار الذهب في البورصة العالمية، والتي تنعكس بصورة مباشرة على السوق المحلي وعلى سعر الجرام في الصاغة.

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اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وبلغ سعر جرام  الذهب عيار 24 فى السوق المحلي 2760 جنيها وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2415 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 2070 جنيها بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقا لآخر تحديث لها نحو 1610 جنيهًا، سجل سعر الجنيه الذهب في الأسواق نحو 19120 جنيهًا. 

اسعار الاجهزة الكهربائية اليوم

ومن ناحية أخرى قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار التكييف ارتفعت نحو 15% تقريبا فى الأسواق خلال الأسبوع الجارى ومع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على أجهزة التكييف.

اسعار الاجهزة الكهربائية اليوم

وأوضح رئيس الشعبة فى تصريحات خاصة، أن أسعار أجهزة التكييف أصبحت تبدأ من 13800 جنيه لتكييف 1.5 حصان بعد زيادة الاسعار، لافتا الى ان اسعار التكييف ارتفعت نتيجة لارتفاع التكاليف الإنتاجية.

ولفت الى ان هناك بعض الاجهزة الكهربائية تعانى من تراجع الإنتاج ونقص المعروض بها فى الأسواق بسبب تقليل المصانع للإنتاج المحلى، موضحا أن ظاهرة الأوفر برايس غير موجودة على الإطلاق.

 

تراجع أسعار كرتونة البيض فى الأسواق

شهدت أسعار كرتونة البيض أقل مستوى لها فى الأسواق المحلية والمزارع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وانخفضت اسعار الكرتونة ما يقرب من 15 جنيها عن أسعارها فى بداية شهر مايو الجارى داخل الأسواق والمزارع المحلية.

وتراجعت أسعار كرتونة البيض الأبيض إلى 78 جنيها للكرتونة (جملة)  وتصل إلى المستهلك بسعر 83 جنيها، وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 85 جنيها (جملة) وتصل إلى المستهلك بسعر 90 جنيهًا، وسجلت أسعار كرتونة البيض البلدى نحو 94 جنيهًا (جملة) وتصل إلى المستهلك بسعر 99 جنيها.

 

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