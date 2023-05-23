جمال بخيت: المجتمع المصري به أفكار متخلفة على المستوى الديني والاجتماعي (فيديو)

جمال بخيت، كشف الشاعر جمال بخيت، تفاصيل الحياة السياسية في مصر إبان فترة حكم الملك فاروق قبل وبعد ثورة 23 يوليو عام 1952.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر كان يوجد بها تيارات سياسية متنوعة ومتعددة أثناء فترة حكم الملك فاروق؛ وحين جاءت ثورة 1952 ارتأت وقوع مظالم على الشعب المصري كانت مستمرة لمئات السنين.

حقوق الشعب المصري للمصريين

وأضاف جمال بخيت، أن ثورة 1952 رأت أن الأولوية هي إعادة بعض حقوق الشعب المصري للمصريين؛ ومنها تطبيق العدالة الاجتماعية؛ ومنها تعليم الفقراء، وتوفير الصحة، ووصول المتعلمين لمرحلة التعليم الجامعي، وفي غمرة هذه المكاسب لم يهتم المواطنون بموضوع السياسة.

-إعلانات-

وأوضح أن المجتمع أصبح به أفكار متخلفة على المستوى الديني والاجتماعي؛ وهو الأمر الذي أثّر على الناخب الذي يُنجب أطفالًا كثيرة ويأتي بهم للمجتمع دون وعي.

ولفت الشاعر جمال بخيت، إلى أن هذا الناخب أساسًا ضد الحرية في منزله والمناخ العام، أيضًا، ولا يتقبل فكرة الآخر المختلف دينيًا ومذهبيًا، مشيرًا إلى أن المرتكزات السياسية الأساسية التي يُبنى عليها أي مجتمع غائبة.

الدروس الخصوصية

وعلق الشاعر جمال بخيت، على ظاهرة انتشار السناتر “الدورس الخصوصية”، خاصة لطلاب المرحلة الثانوية، موضحًا أن وزير التربية والتعليم السابق «طارق شوقي» كانت لديه رؤية من أجل تطوير منظومة التعليم في مصر.

مبادرة 100 مليون وعي

وأكد أن هناك تناقضا كبيرا للأسرة المصرية، حيث ترفض أن يذهب ابنها للمدرسة بفصل به 30 طالبا، وترحب بذهابهم إلى السناتر الخصوصية التي بها 500 طالب في الحصة الواحدة، موضحا: “ ما وصلنا إليه الآن يحتاج إلى ثورة فكرية، ولابد من تطبيق مبادرة 100 مليون وعي وتشمل التربية والتعليم والثقافة والبيئة» في المحافظات”.

وأوضح بخيت، أن الشعب المصري مستهلك، وحاجة الإيرادات أعلى من الصادرات، لذا يجب علينا تغيير عقليتنا وتكون صادراتنا أعلى، من أجل التخلص من الأزمة الاقتصادية.

وأكمل: هناك العديد من المصريين يسافرون للخارج، وتكون فرص نجاحهم عالية، لأن البيئة العلمية في مصر طاردة للنماذج الناجحة، وفي كل دولة في العالم تجد علماء مصريين في جميع التخصصات.وشدد بخيت على أهمية إعطاء الفرصة للعلماء والمتخصصين في مصر، وسنحصل على أفضل النتائج المرجوة.

