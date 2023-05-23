محمد خليل: حماية السيادة الاقتصادية تمثل أولوية في الفترة الراهنة

الحوار الوطني، قال محمد خليل عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ممثل الحزب بلجنة الصناعة في المحور الاقتصادي بجلسات الحوار الوطني، إن حماية السيادة الاقتصادية الوطنية وتعظيم سيطرة الدولة المصرية على تنميتها الاقتصادية وقدرتها على تحقيق استقلال القرار الاقتصادي وحماية المشروعات الوطنية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، تمثل أولويات كبيرة في الفترة الراهنة.

وأشار إلى أن المقصد هو التصنيع بمفهومه الواسع أي تعميق وارتقاء الصناعة التحويلية ونشر ثمار التحديث الصناعى التكنولوجى في بقية قطاعات الاقتصاد.

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وأضاف "خليل" أن الأولوية حاليًا هي لدعم رأس المال الوطني المصري في قطاع الصناعة، ومن ثم رأس المال العربي والأجنبي.

ولفت القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى أن هناك العديد من الآليات التي يمكن أن تحقق هدف النهوض بالصناعة الوطنية، ومنها ضبط عملية تصدير المواد الخام، بمعنى عدم تصديرها إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي منها، مضيفًا أنه يوجد حاجة إلى مشاركة ممثلي الاتحادات الصناعية والغرف التجارية والنقابات العمالية وجمعيات المستثمرين في المناطق الصناعية في القرارات واللوائح والقوانين المرتبطة بالصناعة.

وفي سياق متصل أشار "خليل" إلى وجود حاجة ملحة آليات واضحة ومحددة ودائمة لمعالجة معوقات تنمية الصادرات، فضلًا عن تعزيز نفاذية الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، فضلًا عن ضرورة تشغيل المناطق الصناعية الموجودة بكثرة في مصر، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم الفني.

انطلاق ثاني جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني لمناقشة قضايا الصناعة والاستثمار الخاص

انطلقت ثاني جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني اليوم الثلاثاء، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر حيث تناقش لجنة الصناعة على مدار جلستين قضايا تحديات توطين الصناعة المصري وأسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري وتحديات القوى العاملة المصرية.

كما تناقش لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي على مدار جلستين موضوع بعنوان "تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات".

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يشار إلى أن أولى جلسات المحور الاقتصادي الذي يضم 8 لجان فرعية، حيث ناقشت لجنة السياحة، الثلاثاء الماضي، على مدار جلستين صياغة الخريطة السياحية لمصر وعوامل الجذب لها ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله.

وناقشت لجنة العدالة الاجتماعية على مدار جلستين برامج الحماية الاجتماعية بين الواقع والراهن والتطورات الجديدة.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة (السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي) يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.

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