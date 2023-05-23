منسق عام الحوار الوطني: لسنا هنا لمحاسبة الحكومة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني، تعليقًا على مهاجمة النائب أحمد بلال البرلسى لممثل الحكومة في جلسات الحوار الوطني، نحن هنا لسنا لمحاسبة الحكومة ولا للآخرين وإن كانت القاعة للحساب فكلنا نستحق الحساب.

وأشار المنسق العام لـ الحوار الوطني خلال مداخلته بلجنة الصناعة لمناقشة "أسباب تراجع مساهمه الصناعة في الاقتصاد المصري"..(تحديات توطين الصناعة المصرية_ تحديات القوى العاملة المصرية)، ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، أن حضور الحكومة للجلسات النقاشية تم بين مجلس الأمناء والمنسق العام ورئيس الوزراء الذي رحب بحضور اى من ممثلى الحكومة للجلسات.

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وأكد رشوان، أن حضور الحكومة في الجلسات النقاشية للحوار الوطني أمر مهم، وتابع: " من قواعد الحوار أننا هنا لسنا جهة رقابية".



وطالب الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أعضاء مجلس النواب بضرورة محاسبة الحكومة، وتابع قائلا:" ارجوكم استخدموا أدواتكم الرقابية في البرلمان لمحاسبة الحكومة".

انطلاق ثاني جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني لمناقشة قضايا الصناعة والاستثمار الخاص

وانطلقت ثاني جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني اليوم الثلاثاء، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر حيث تناقش لجنة الصناعة على مدار جلستين قضايا تحديات توطين الصناعة المصري وأسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري وتحديات القوى العاملة المصرية.

كما تناقش لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي على مدار جلستين موضوع بعنوان "تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات".

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يشار إلى أن أولى جلسات المحور الاقتصادي الذي يضم 8 لجان فرعية، حيث ناقشت لجنة السياحة، الثلاثاء الماضي، على مدار جلستين صياغة الخريطة السياحية لمصر وعوامل الجذب لها ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله.

وناقشت لجنة العدالة الاجتماعية على مدار جلستين برامج الحماية الاجتماعية بين الواقع والراهن والتطورات الجديدة.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة (السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي) يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.

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