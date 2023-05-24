أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارات بمنح الإذن بالتجنس بالجنسيات الأجنبية لبعض المواطنين من بينها الجنسية اليابانية، وسط تساءل البعض عن الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية اليابانية، وفى اطار “ خدمتك فى فيتو” نوضح التفاصيل.

الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية اليابانية

أصل جواز السفر

2 صورة ضوئية من جواز السفر

أصل بطاقة الرقم القومي

2 صورة ضوئية من البطاقة الشخصية

أصل شهادة الميلاد المميكنة

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صورة ضوئية من شهادة الميلاد

شهادة الميلاد / الوفاة المميكنة للأب والجد للاب

صورة ضوئية شهادة الميلاد / الوفاة المميكنة للأب والجد للاب

ملء نموذج طلب الإذن بالتجنس

نموذج بيانات بحث جنسية

استمارة قيد مواطن

تكون الصور الضوئية لجميع المستندات المطلوبة واضحة للوجهين (كل وجه فى ورقة منفصلة)

حجم ورقة التصوير بحجم ورقة A4.

حجز موعد مسبق فى السفارة لتقديم الطلب

وكان قد أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قـرار رقم 792 لسنة 2023 بمنح الأذن لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وزارة الداخلية قـرار رقم 792 لسنة 2023



وتضمن نص القرار، وزارة الداخلية قـرار رقم 792 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم سامح أحمد السيد السيد - وآخرهم أحمد محمد أحمد محمد المرسى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية

أسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

سامح أحمد السيد السيد القاهرة 4/4/1977 البريطانية

عمر أحمد محمد صلاح أحمد عارف القاهرة 11/9/2000

أحمد وليد أحمد مصطفى صفوت القاهرة 29/5/2004

طه جمعة طه إبراهيم الدقهلية 23/4/1989

الطفل يوسف مصطفى حسنى أحمد محمد مصطفى بريطانيا

عمر إبراهيم أبو اليزيد العباسى إيطاليا 24/10/2006 الإيطالية

صلاح محثوب عبد الرحيم محمد أحمد الدقهلية 17/4/2000

عبد الرحيم محثوب عبد الرحيم محمد أحمد الدقهلية 17/4/2004

براء محمد محمد رمضان مرسى أمريكا 19/12/2001 الأمريكية

نور أحمد ممدوح طه محمد عثمان أمريكا 20/10/2004

شادى وليد عبد الهادى عبد الخالق حجازى القاهرة 8/3/2009 الروسية

الطفل نزار وليد عبد الهادى عبد الخالق حجازى القاهرة 30/11/2012

محمد عبد الحليم محمد السيد الهو الجيزة 10/10/1997 الفلسطينية

محمود أشرف محمد زيدان قشطة فلسطين 26/6/2000

محمد إبراهيم غازى محمود إبراهيم قشطة فلسطين 18/2/2002

طيف حمدى عبد العزيز محمد العراق 25/9/1999 العراقية

فيليب عاطف جبران منسى الإسكندرية 15/8/2000 اليونانية

الطفلة ماريا مدحت صالح عزيز بشاى اليونان 5/11/2010

يوسف أحمد هانى محمد فايد القاهرة 16/6/2002 الصربية

سماح ممدوح محمد لطفى دهب الجيزة 27/8/1976 كومنولث دومينيكا

أحمد محمد أحمد محمد المرسى الإسكندرية 11/9/2000 الأيرلندية