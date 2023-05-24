الأربعاء 24 مايو 2023
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ملفات وحوارات

الزراعة وزارة الإنقاذ.. تعرض أرخص كيلو لحمة بلدى فى منافذها.. وتدعم المواطنين الأكثر احتياجا بذبح عجول بلدية من محطات الإنتاج الحيواني

منفذ وزارة الزراعة،
منفذ وزارة الزراعة، فيتو

يبدو أن قدر «الزراعة» دائمًا إعلان الطوارئ والعمل فى أجواء صعبة، إذ تتدخل فى الوقت المناسب للتغلب على أزمات صعبة فى شتى المجالات، وخاصة أزمة اللحوم الحالية، التى كسر سعر الكيلو بها حاجز الـ300 جنيه، لهذا تحاول الزراعة الحفاظ على نقطة توازن فى سوق اللحوم الحمراء، من خلال طرح اللحوم البلدية بسعر 220 جنيها للكيلو فى منافذها المختلفة التابعة لقطاع الإنتاج والإدارة المركزية للزراعات المحمية، والتى تنتشر منافذهما فى مناطق مختلفة بالقاهرة الكبرى والمحافظات.

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ووفقًا لمصادر رسمية فى مركز البحوث الزراعية، فإن وزارة الزراعة تحافظ على أسعارها المنخفضة من خلال تحقيق نسبة جيدة من الاكتفاء الذاتى من الأعلاف الخضراء كالبرسيم والبونيكام أو الحبوب كالذرة الشامية وفول الصويا وغيرها من بدائل الأعلاف المتميزة التى تسهم فى تحقيق معادلة الطاقة والتحويل لدى الماشية.

مركز البحوث الزراعية

وتعود ملكية محطات ومزارع الإنتاج الحيوانى إلى مركز البحوث الزراعية من خلال قطاع الإنتاج الذى يمتلك أيضًا محطات ومزارع فى أغلب محافظات الوادى والدلتا إلى جانب محطات البحوث التابعة لمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى والتى يوظف فيها علماء المعهد خبراتهم فى توفير أفضل أنواع بدائل الأعلاف، ونقل تلك الخبرات للمواطنين.

وتوضح المصادر أن الوزارة تضع هامش ربح ضئيل جدا على كيلو اللحم الأحمر وتواصل مساهمتها فى طرح أرخص أسعار اللحوم البلدية فى السوق على الإطلاق خاصة فى ظل الارتفاع الكبير الذى ضرب أسعار اللحوم متأثرا بقلة المعروض من الماشية، إلى جانب ارتفاع أسعار الأعلاف وندرة خاماتها ما دمر بالفعل قطاع عريض من صناعة الدواجن وأثر بشكل كبير جدا على أسعار اللحوم.

وأشارت المصادر إلى أن جملة تأثيرات الفترة الماضية ستظهر بشكل أوضح مع اقتراب موسم عيد الأضحى، فى ظل تراجع شحنات الرءوس الحية الواردة من السودان تأثرا بأوضاع الحرب التى يعيشها البلد الشقيق، رغم استيراد قرابة 30 ألف رأس من السودان خلال الأشهر الأخيرة، منذ قبل اندلاع المواجهات بين الجيش السودانى وميليشا الدعم السريع.

 تصور لزيادة المعروض من اللحوم البلدية 

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة وضعت تصور لزيادة المعروض من اللحوم البلدية فى منافذها خلال الفترة المقبلة ومع موسم عيد الأضحى فى ظل الإقبال الكبير على منافذها التى تطرح اللحوم البلدية بأسعار خارج المنافسة، وأوضحت أن الوزارة ستطلق أكبر معرض للسلع الغذائية المخفضة تحت شعار خير مزارعنا لأهالينا بعد نجاح النسخة الأولى من المعرض العام الجارى، والتى أقيمت على هامش مهرجان التمور فى حديقة الأورمان، لاسيما أن النسخة الثانية والأكبر من المعرض ستطلق على هامش معرض زهور الربيع الذى سيقام هذه المرة لأول مرة فى حديقة المتحف الزراعى.

روشتة عاجلة لعلاج أوضاع الثروة الحيوانية

ومن جانبه وضع الدكتور فوزى أبو دنيا أستاذ الإنتاج الحيوانى بمركز البحوث الزراعية روشتة عاجلة لعلاج أوضاع الثروة الحيوانية فى مصر والتى تعانى من فجوة مؤثرة على أسعار اللحوم الحمراء والتى ترتفع بشكل مستمر سنويا.

وقال أبو دنيا، إن أهم المشكلات التى تواجه الثروة الحيوانية فى مصر عدم وجود برامج للتحسين الوراثى للسلالات المحلية من الماشية، موضحا أن مصر لم تعرف خلال العقود الماضية تحديد خطة قومية للتحسين الوراثى للسلالات المحلية، ومجمل الجهود كانت عبارة عن عمل عشوائى واجتهادات فردية غير منظمة، سواء داخل السلالات المحلية أو التى التى تخلط بشكل عشوائى بالسلالات الأجنبية ما أدى فى النهاية إلى تدهور السلالات المحلية، التى أصبحت على شفا الاندثار حاليا.

وأكد أن كل الأبقار العالمية عالية الإنتاج كانت مثل أبقارنا البلدية فى كم الإنتاج، إلا أن الاهتمام بوضع خطط للتحسين الوراثى والمثابرة على تنفيذها والالتزام بها أدى فى النهاية إلى الوصول للإنتاجية التى ننظر إليها الآن بانبهار.

ولفت إلى ضرورة أن تلعب التعاونيات الزراعية دورا إيجابيا فى مجال الثروة الحيوانية على عدة اتجاهات سواء كان فى فرع تربية الحيوانات أو الدواجن بمشتملاتها، موضحا أن إدارة التعاونيات فى مصر عليها العديد من علامات الاستفهام سواء فى الأداء أو فى الإدارة.

وأكد الأستاذ بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى أن عدم الاهتمام بالاستخدام الأمثل للمخلفات الزراعية فى عمل الأعلاف أسهم فى عمل فجوة الأعلاف الكبيرة التى نعانيها الآن، حيث تتوفر فى مصر كميات ضخمة من المتبقيات الزراعية، سواء على مستوى الحقل أو التصنيع الزراعى أو الأسواق، إلا أنها لا تستخدم بالشكل المناسب.

واختتم: من العجيب فى هذا الأمر أن الذين يتحدثون من غير المتخصصين، على الرغم من وجود قسم بحوث استخدام المخلفات بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى إلا أن أفراده مستبعدون بشكل غير طبيعى، سواء على مستوى وزارة الزراعة، أو البيئة.

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