تفسير حلم الأسد في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

تفسير حلم الأسد فى المنام، الأسد هو ملك الغابة وله شهرة كبيرة عند الإنسان ويخشاه الجميع دون تفرقة فهو من الحيوانات التى يهابها الجميع إنسان أو حيوان فالأسد سيد الحيوانات ومطاع من قبل سائر الحيوانات والجميع يخشاه ويخافه ولذلك كثير ما يشبه به الإنسان الجريء والشجاع بأنه أسد والأسد من أنواع حيوانات الثدييات من فصيلة السنوريات وأحد السنوريات الأربعة الكبيرة المنتمية لجنس النمور، وهو يُعد ثاني أكبر السنوريات في العالم.. هذا في الواقع أما رؤية الأسد في المنام فله العديد من التفسيرات المختلفة.

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تفسير رؤية الأسد في المنام لـ ابن سيرين

وتدل رؤية الأسد في المنام علي سُلطان قاهرٍ جباٍر لعظَم خطره، وشدّة جسارته، وفظاعة خلقته، وقوّة غضبه ويدلّ على المحارب، وعلى اللّص المختلس، والعامل الخائن، وصاحب الشّرط، والعدوّ الطّالب.وربما يدلّ على الموت، والشدّة لأنّ النّاظر إليه يصفرّ لونه ويضطرب جنانه ويغشى عليه، أو السّلطان المختلس الظالم للنّاس، والعدوّ المسلّط.

تفسير رؤية دخول الأسد البيت أو المسجد

من رأى في المنام أسدًا داخلًا إلى بيته فإن كان بها مريضٌ هلك وإلّا نزلت به شدّة من سلطان.

ومن رأى دخول الأسد المدينة فإنّه طاعون، أو شدّة، أو سلطان، أو جبار، أو عدوّ يدخل عليهم على قدرِ ما معه من الدّلائل في اليقظة والمنام، وإذا دخل الجامع وصعد على المنبر؛ فإنّه سلطان يجور على النّاس وينالهم منه بلاءٌ ومخافةٌ.

تفسير حلم ركوب الأسد في المنام

ومن رأى أنّه يَركب الأسد في المنام ركبَ أمرًا عظيمًا، إمّا خِلافًا على سلطانٍ يتسبب في نفيه، وإمّا أن يركب البحر في غير إبّانة، وإمّا أن يحصل أمرٌ لا يقدرُ أن يتقدّم أو يتأخّر فيه فيستدلّ على عاقبة أمرهِ بزيادة منامه ودلائله. ومن رأى في المنام أنّه يُنازع أسدًا فإنّه يُنازع عدوًّا، أو سلطانًا، أو من يُنسب إليه الأسد ومن رأى أنّه يركبه وهو ذلولٌ له، أو مطاوعٌ تمكّن من سُلطان جائرٍ جبّارٍ، من رأى أنّه يركبهُ وهو يخافه أصابه بلاء.

ومن رأى في المنام أنّه يركب الأسد وهو يخافه تعرّض لمصيبة لا يستطيع التصرف تجاهها، وإن كان لا يخاف فهو عدوّ يقهرهُ ومن رأى كأنّه قتل أسدًا نجا من الأحزان كلّها، ومن تحول أسدًا صار ظالمًا على قدر حاله.

تفسير حلم الهروب من الأسد في المنام

ومن رأى أنّه يهرب من أسد ولم يطلبهُ الأسد نجا من أمر يُحاذره.

ومن رأى أنّه يأكل من لحم الأسد أصاب مالًا من سلطان وظفرَ بعدوّه.

ومن رأى جلد الأسد فهو عدوّ، ومن قطع رأس الأسد فإنّ في ذلك نيلُ ملك وسلطان، ومن رعى الأسودَ صادق مُلوكًا جبّارين. رؤيا مصارعة الأسد أو قتله.

ومن رأى أنّ الأسد يصرعه أخذته الحمّى لأنّ الأسد محمومٌ، ومن خالطه الأسد وهو لا يخالفه فإنّه يأمن شرّ عدوه، وترتفع من بينهما العداوة، وتثبت الصّداقة. ومن رأى كأنّه قتل أسدًا نجا من الأحزان كُلّها.

ومن رأى في المنام أنّه هرب من أسد فإنّه ينجو ممّا يخاف ويحذر، ويظفرُ بحاجته.ومن رأى أنّه يتخوّف من أسد ولم يعاينه فإنّه أمنٌ له من عدوّه.

ومن رأى أنّه هربَ من الأسد ولم يقصدِه؛ فإنه يدلّ على النّجاة من الخوف، وظفره على من يُعاديه والانتصار عليه. من رأى: أسدًا يطلبه وهو هارب فإنّه حُصول خوفٍ من السّلطان فإن لم يلحقه فإنّه ينجو، وإن لحقه وأمسكه فبضدّ ذلك، وربّما دلّ على المريض.

تفسير حلم اللبؤة في المنام

ومن رأى في المنام أنّه أكل لحم لبؤة أصاب سلطانًا وملكًا كبيرًا، ومن شرب من لبنها أصاب مالًا من سلطان وظفرَ بعدوّه.

تفسير حلم الأسد في المنام لـ النابلسي

ومن رأى الأسد في المنام فهو سلطان شديد ظالم غاشم مجاهر متسلّط لجرأته. وربّما دلّ على الموت لأنّه يقتنصُ الأرواح، أوعلى عافية المريض، واللبؤة امرأةٌ شرّيرةٌ عسوفةٌ عزيزةُ الولد.

وتدلّ رؤية الأسد على الجهل، والخيلاء، والعجب، والعنت، والتّيه، والدّلال.

تفسيرحلم دخول الأسد في بيت أو مدينة

من رأى أن الأسد دخل إلى دارٍ وفيها مريض فإنّه يموت، وإن لم يكن فيها مريض دلّ على خوف من السّلطان ومن رأى الأسد في بيته فيصيب سلطانًا وحياةً طويلة.

ومن رأى دخول الأسد المدينة فإنّه طاعون، أو شدّة، أو سُلطان جبارٌ، أو عدوٌّ يدخل عليهم.

تفسير حلم أكل لحم الأسد في المنام

ومن رأى أنّه أخذ شيئًا من لحم الأسد أو عظمه أو شعره نال مالًا من سلطان أو عدو مسلّط.

ومن رأى أنّه يأكل لحم أسد فإنّه يصيبه مال وغنى من سلطان، أو يظفر بعدوّه.

ومن رأى أنّه أكل رأس الأسد فإنه يصيب سلطانًا عظيمًا ومالًا كثيرًا.

ومن رأى أنّه يأكل شيئًا من أعضاء الأسد فإنّه يُصيب مال عدوّ مسلّط بقدر ذلك العضو، فمن رأى أنّه أصاب من جلد أسد أو من شعره فإنّه يصيبُ مال عدوّ مسلّط، وربّما كان ميراثًا. والأسد يدلّ على المحارب، أو اللّص المختلس، أو العامل الجائر، أو رئيس الشرطة، أو الطالب.

تفسير حلم الأسد في المنام

ومن رأي في المنام الأسد من حيث لا يراه فإنّ الرّائي يَنجو ممّا يخاف، وينالُ الحكمة والعلم.

ومن رأى الأسد قد قرُب منه نالهُ همّ من سلطانٍ، ثمّ ينجو منه.

ومن رأى أنّه عاين الأسد ورآه عنده دون أن يخالطه فيصيبه فزع من سلطان، ولا يضرّه ذلك.

وربما دلّت رؤية ذلك على الموت وقرب الأجل. من رأى: أنّه يتخوّف من أسد ولم يعاينه فإنه أمن له من عدوه.

تفسير رؤية دخول الأسد لـ بيته في المنام

ومن رأى أسدًا دلاّلًا في بيته فإنّه يصيب عزًّا وخيرًا وطول حياة، وإن كان فيه مريض دلّ على موته.

ومن رأى في المنام دخول الأسد داخل مدينة فإنّه يدل علي تغيرِ ملكها إن كان ظالمًا، وإن كان عادلًا فتُؤوّل بصداقته إلى ملكٍ نظيرهُ. وبالمجملِ فإنّ رُؤيا الأسد تُؤوّل على ثلاثة أوجهٍ سُلطانٌ ورجلٌ شديدٌ وعدوٌّ قويٌّ.

ومن رأى أنّه أصاب من جلد الأسد، أو عظمه، أو لحمه، أو عصبه، أو مخّه، أو شعره شيئًا فإنّه يُصيب ميراثًا.

تفسير رؤية عضة الأسد في المنام

ومن رأى أنّ الأسد عضّه أو أخذ بمخالبه من جسده بحيث جرحه؛ فإنّه يدل علي حصول المضرّة من عدوٍّ أو من سلطان بقدر ذلك.

تفسير رؤية تقبيل الأسد في المنام

و من رأى أن الأسد قد حضنه فإنّ ذلك يدل علي تقربّه إلى السّلطان.

ومن رأى أنّه يُقبّل الأسد وهو ينظرُ إليه بنظرةِ الشفقة أو الرّأفة؛ فإنّه يدلّ على التوصّل إلى السّلطان وحصول المنفعة له، وإن كان في خدمة السّلطان فيعلو قدرهُ، وإن رأى بخلاف ذلك فتعبيره ضدّه.

ومن رأى أن الأسد يلحسه ويُداريه فإنّه يدلّ على تدبره وتقرّبه إلى السّلطان، ويكون مسموع القول عنده ويحصل له منه خير ومنفعة وزيادة نعمة والله أعلم.