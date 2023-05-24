خطة البرلمان تناقش اليوم مشروع موازنة وزارة التموين

تناقش لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعاتها اليوم الأربعاء، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجهات (ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية – جهاز حماية المستهلك – الهيئة القومية لسلامة الغذاء) (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – هيئة تنمية الصعيد) لديوان عام وزارة الشباب والرياضة وذلك عن العام المالي 2023/2024.

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موازنة وزارة التضامن الاجتماعي

فيما تناقش خلال اجتماعها غدا الخميس، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات، (ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي “قطاع الشؤون الاجتماعية” - الهيئة القومية للتامين الاجتماعي – الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج) عن العام المالي 2023/2024.



وأيضا تناقش يوم الخميس مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات، (ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - هيئة تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة) عن العام المالي 2023/2024.



موازنة وزارة النقل

وكذلك تناقش مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات: (ديوان عام وزارة النقل - الهيئة القومية لسكك حديد مصر – الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري- الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة) عن العام المالي 2023/202



وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعاتها أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجهات (ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -– مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمي، (جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة طنطا، جامعة الوادي الجديد)



كما ناقشت اللجنة، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجهات (ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي) وذلك عن العام المالي 2023/2024.

وطالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، بزيادة المخصصات المالية لبند المستلزمات والأدوية بـ المستشفيات التابعة للجامعات.

وأشار خلال اجتماع اللجنة أمس، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى وجود نقص في المستلزمات العامة ومستلزمات بنك الدم وبعض محاليل الغسيل الكلوي بمستشفي جامعة سوهاج مطالبا دعمها وتوفير الاحتياجات لها سريعًا.

وأكد أن هناك أهمية على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية لمواجهة متطلبات المرضي بشكل دائم، لأننا نواجه مشاكل نقص المستلزمات وانتظار المرضي لوقت طويل حتى يتم إجراء العمليات لهم.

مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية

وتساءل عن المبلغ المطلوب لبند الأدوية والمستلزمات والمقترح له، ليرد الدكتور وليد عبد المحسن أمين المجلس الأعلي للجامعات، قائلا: طلبوا 8 مليارات، بينما تم اعتماد ٤.٦ مليارات ففط.

وشدد على ضرورة دعم البند بمبلغ 3 مليارات جنيه وتوفير أي دعم لهذا البند في حالة الاحتياج خلال العام المالي.

الأبحاث البيئية والاقتصاد الأخضر

ولفت وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، إلى اهتمام الدولة الآن بالأوضاع والأبحاث البيئية والاقتصاد الأخضر، متابعا: ورغم ذلك صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات علي إنشاء كلية الدراسات العليا والبحوث بجامعة سوهاج بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٦، ولم يتم التفعيل للقرار حتى الآن.

وأجاب الدكتور مصطفى رفعت، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، قائلا: سيتم التواصل مع جامعة سوهاج لبحث الأمر والعمل على سرعة تفعيله.