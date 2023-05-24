محافظ المنوفية: المنايفة مش بخلاء وبيعملوا خير كتير.. وإنشاء 4 مستشفيات جديدة ومركز أورام بهذه المراكز قريبا (حوار)

>> أنسق مع الجهات الرقابية لمكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية

>> أنفقنا على مدينة شبين الكوم وحدها 700 مليون جنيه فى خطة الرصف

>> انجاز رصف طريق (سنتريس - أشمون) خلال شهرين

>> انتهاء أعمال صيانة كوبرى الباجور خلال 5 أشهر

>> بناء مستشفى مركزى بقرية إسطنها بمركز الباجور بتبرع أحد الأهالى

>> أنشأنا العديد من الأسواق والمواقف النموذجية بكافة المراكز للقضاء على العشوائية

>> نفذنا لكل مدينة كورنيش وحدائق عامة كمتنفس للأسر والمواطنين

>> يجرى العمل بكورنيش وممشى بمنطقة معهد الكبد القومى بشبين الكوم

>> إسناد المرفق الداخلى للمحافظة لشركة عالمية على غرار محافظة الدقهلية

يعرف المصريون عن المنايفة أنهم أبناء محافظة ولادة لكل المراكز القيادية فى جميع المجالات، من أعلى مراكز السلطة السياسية، مرورًا بالأمن والاقتصاد، نهاية بالصحافة والإعلام، وذلك لأن أهلها الأكثر حرصا على اجتياز أبنائهم أعلى مستويات التعليم للالتحاق بأفضل مجالات العمل.

لكن ماذا عن خصائص المحافظة ومشكلاتها الداخلية، وما الذى تحقق فيها خلال السنوات الماضية ؟

يجيب عن ذلك اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والذى يدخل بعد أسابيع قليلة قائمة المحافظين الذين استمروا أطول فترة ممكنة فى تولى زمام المسئولية، حيث أدى اليمين الدستورية فى نوفمبر من عام 2019، ويعد من أنشط من المحافظين الذين تولوا مسئولية المنوفية، إذ يحرص على لقاء المواطنين يوميًا للاستماع إلى شكواهم والتوجيه بحلها وتذليل كافة العقبات أمامهم، مما جعله يحظى بحب كبير فى الشارع المنوفى.

«فيتو» التقت محافظ المنوفية وأجرت معه حوارًا من القلب للحديث عن أهم الملفات وما يشغل تفكير أهالى المحافظة من مشروعات تنموية والعديد من الملفات الأخرى.



*فى البداية.. أشهر قليلة وتكمل 4 سنوات محافظًا للمنوفية.. ما هو انطباعك عن المنايفة؟



أهل المنوفية هم الأكثر حرصًا على التعليم فى مصر، لذا وجدتهم يعلمون حقوقهم وواجباتهم جيدًا، كما أنهم حريصون على المساهمة فى الأعمال الخيرية بشكل دائم ومستمر فهم ليسوا بخلاء كما يشاع عنهم، كما أن السيدات اللاتى تولين رئاسة مدن وأحياء المحافظة أبدين كفاءة عالية جدا.

*طرق المنوفية عانت من الإهمال لفترات طويلة قبل توليك المسئولية.. ما الجديد فى ملف رصف الطرق؟



نعمل فى رصف الطرق بشكل متواصل وبلا توقف، حيث تمكنا من زيادة الموازنة المخصصة لذلك، وتضاعفت الموازنة فأنفقنا على مدينة شبين الكوم وحدها 700 مليون جنيه فى خطة الرصف، كما بدأنا العمل فى رصف طريق (سنتريس - أشمون) وسينتهى العمل به خلال شهرين على الأكثر، كما انتهينا من رصف العديد من الطرق الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة.

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*هل قرى المحافظة مدرجة ضمن خطة الرصف؟



بالفعل هناك طرق رئيسية مثل (سبك الضحاك - بنها)، ويجرى العمل به الآن، لكن خطة تطوير القرى بالكامل مدرجة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة ضمن المرحلة الثانية التى تشمل قرى 7 مراكز بالمنوفية.

*كوبرى الباجور يشكل صداعًا فى رأس أهالى المدينة.. متى سيتم الانتهاء من أعمال صيانته؟



تجرى الآن أعمال الصيانة الخاصة بالكوبرى ووجهت بتذليل كافة العقبات وسرعة الانتهاء من الأعمال، لكن ذلك سيستغرق قرابة الخمسة أشهر على أقصى تقدير.

*منذ توليك مسئولية المحافظة أعلنت أن القطاع الصحى على رأس الأولويات.. ما الجديد فيه؟



صحة المواطنين دائمًا هى الشاغل الأول لنا، لذا نحرص على دعم المستشفيات بصورة مستمرة، كما أزف بشرى لأهالى المحافظة وهى إنشاء 5 مستشفيات جديدة بمراكز الشهداء والسادات وأشمون وتجهيزهم بكافة الأجهزة الطبية، بالإضافة لمركز الأورام الذى يتم إنشاؤه حاليًا بمركز منوف ومستشفى خاصة بالنساء بشبين الكوم، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمستشفيات مليار و500 مليون جنيه.

*على ذكر المستشفيات.. بعد تحويل مستشفى الباجور إلى تخصصى لم يعد لأهالى المركز مستشفى عام أو مركزى.. هل سيتم إنشاء صرح طبى بديل؟



منذ أشهر تبرع أحد أهالى قرية إسطنها بمركز الباجور بقطعة أرض تبلغ مساحتها 4200 متر لبناء مستشفى مركزى عليها، وأرسلنا لوزارة الصحة للحصول على الموافقات اللازمة لبدء العمل بها لخدمة أهالى المركز.

*ما الجديد فى ملف التطوير الحضارى للمدن؟



أنشأنا العديد من الأسواق والمواقف النموذجية بكافة المراكز للقضاء على العشوائية، كما نفذنا لكل مدينة كورنيش وحدائق عامة لتكون متنفسا للأسر والمواطنين وحاليًا يجرى العمل بكورنيش وممشى شبين الكوم بمنطقة معهد الكبد القومى ليضفى مظهرا جماليا لعاصمة المنوفية ويوفر العديد من فرص العمل لشبابها.

*المرفق الداخلى للمحافظة يعانى من أزمات، هل هناك خطة لتطويره؟



سيتم إسناد المرفق الداخلى للمحافظة لشركة عالمية خلال شهر من الآن على غرار ما حدث بمحافظة الدقهلية، حيث سيتم تطويره وزيادة الخطوط داخل المحافظة وخارجها أيضًا ليصبح مشروعًا يدر دخلًا للمحافظة.

*كم بلغت ميزانية رصف الطرق حتى الآن؟



تجاوزت جملة الاستثمارات بهذا القطاع 9 مليارات جنيه، ومنها رصف الطرق والكبارى والممولة بالتنسيق مع (وزارة النقل) 7 مليارات و277 ألف جنيه - والخطة الاستثمارية مليار و146 ألف جنيه - وصندوق تطوير المناطق الحضرية 336 مليون جنيه - ووزارة التنمية المحلية 236 مليون جنيه - ورد الشيء لأصله 250 مليون جنيه - ومشاركة مجتمعية 67 مليون جنيه - ومنحة بنك الاستثمار الأوروبى 6 ملايين جنيه.

*وماذا عن المستشفيات الموجودة بالفعل.. ما الدعم الذى قُدم لها؟



جملة استثمارات الدولة لهذا القطاع فى محافظة المنوفية بلغت 867 مليون جنيه خلال الفترة من 2014، وحتى 2023، ومن أهم المشروعات المنفذة (مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى شبين الكوم التعليمى (230) سرير بتكلفة 300 مليون جنيه، ورفع كفاءة البنية الأساسية لعدد (5) مستشفيات "تلا، أشمون، بركة السبع، منوف، السادات".

وتجهيز (5) مستشفيات (زاوية الناعورة بالشهداء، ومستشفى رمد شبين الكوم، صدر منوف، أشمون العام، بركة السبع)، وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة (36) وحدة صحية، وتطوير ورفع كفاءة (13) وحدة رعاية أولية، وبناء أسوار وتجهيز عدد (11) وحدة صحية، وإنشاء وحدة قسطرة القلب بأشمون، وتطوير (3) مستشفيات (منوف، الباجور، السادات) بهدف تقديم خدمات صحية وطبية بشكل أفضل لجميع المواطنين.

*نسمع دائمًا عن وجود فساد فى المحليات.. ماذا عن هذا الملف؟



منذ أن توليت المسئولة وأنا حريص على التنسيق مع مختلف الجهات الرقابية لمكافحة الفساد بشتى صوره وممارساته وترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية بمنظومة العمل وتطبيق القانون على الجميع دون أية استثناءات ومعاقبة المخالفين حفاظًا على الصالح العام.

ومن هذا المنطلق تم إحالة ما يقرب من 120 قرار إحالة للجهات المعنية لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بهدف رفع كفاءة الجهاز الإدارى بنطاق المحافظة ومكافحة الفساد بكافة صوره.

*ملف القمامة أيضًا كان على رأس الأولويات.. حدثنا عنه؟



تم رفع أكثر من 2 مليون و400 ألف طن تراكمات المخلفات بعدد 8 مقالب عمومية بالمحافظة بإجمالى استثمارات بلغت 243 مليون جنيه، بالإضافة إلى الجهود اليومية لرفع مخلفات الهدم والبناء بالشوارع الرئيسية والتى بلغت أكثر من 1,700 مليون طن باستخدام معدات وحدة التدخل السريع ومعدات الوحدات المحلية.

*والمنشآت الرياضية؟



وضعت المحافظة خطة ورؤية متكاملة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة العديد من المنشآت الرياضية ومنها إنشاء ورفع كفاءة (25) مركز شباب، وإنشاء (7) ملاعب رياضية جديدة بمختلف مراكز الشباب بنطاق المحافظة، وتركيب نجيل صناعى وإنارة ملاعب لعدد (164) ملعب، وتطوير (14) مشروع صالة أنشطة ومدرجات.

كما تم تطوير ورفع كفاءة نادى جروان الرياضى، واستكمال قاعة الندوات بالدور الرابع بمديرية الشباب والرياضة، وإنشاء صالة أنشطة بالدور الأول علوى بمركز شباب كفر شبرا زنجى بالباجور، واستكمال إنشاء المبنى وصالات الأنشطة بمركز شباب ميت الكرام فى تلا، فضلا عن دعم كافة الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب بنطاق المحافظة.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو".