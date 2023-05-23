طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية يؤدون امتحان الهندسة

امتحانات الشهادة الإعدادية ، يواصل نحو137963 طالبًا وطالبةً، اليوم الثلاثاء أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية موزعين علي 765 لجنة على مستوى المحافظة في 20 إدارة تعليمية وسط اتخاذ عدد من الإجراءات فى المدارس واللجان الامتحانية، حيث تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 25 مايو الجارى.

ومن المقرر أن يؤدى طلاب الصف الثالث الإعدادي الامتحانات اليوم في مادتى الهندسة وكمبيوتروتكنولوجيا المعلومات.

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وانطلقت امتحانات الترم الثاني لشهادة إتمام الدراسة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي السبت الماضي، بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

امتحانات الشهادة الإعدادية



وتخصص كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية في اللجان التابعة لها.

وامتحانات الشهادة الإعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وتعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الأول وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسى الثانى.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة فى وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلى خلال الترم الدراسى وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالشرقية



ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب انتهاء لجان التصحيح الكائنة بمراكز المحافظة حيث اعتادت مديرية التربية والتعليم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب الانتهاء من أعمال الامتحانات الشهادة الإعدادية خلال أسبوع أو 10 أيام من انتهاء الطلاب من أداء الامتحان.

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