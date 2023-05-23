زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب شمال غرب إيران ووقوع إصابات وأضرار بالمباني

زلزال إيران، ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.9 درجة على مقياس ريختر مساء الإثنين ضواحي مدينة سراب، في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

موقع زلزال إيران

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن الهزة وقعت على الساعة التاسعة و6 دقائق مساء الإثنين بالتوقيت المحلي (17:36:58 بتوقيت جرينتش).

وكان موقع الهزة الأرضية عند التقاء خطي العرض 37.77 شمالًا والطول 47.54 شرقًا وعلى عمق 8 كم.

وأفاد المركز بأن الهزة الأرضية كانت على بعد 19 كم من مدينة سراب، و25 كم من مدينة تركمانشاي و2 كم من مدينة ترك بمحافظة أذربيجان الشرقية.

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خسائر زلزال إيران

من جهته، صرح محمد باقر هنربر مدير خلية الأزمة في مجلس محافظة أذربيجان الشرقية، بأن الهزة خلفت 17 إصابة وألحقت أضرار بعدد من البنايات.

وأكد أنه تمت معالجة جميع الإصابات دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفى.

وأمس الإثنين أعلن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، أن هزة أرضية بقوة ٤.٤ درجة على مقياس ريختر ضربت مدينة سفيد سنك في محافظة خراسان الرضوية- شمال شرقي إيران.

زلزال يضرب إيران

وقال مركز رصد الزلازل في بيانه إن الهزة الأرضية كانت على عمق 7 كيلومترات، مضيفا أنه تم تسجيل مركز الزلزال عند خط العرض 35.76 شمالًا وخط الطول 60.34 شرقًا.

وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أنه لم يصدر أي تقرير عن الأضرار المحتملة للهزة الأرضية إلى الآن.



وفي وقت سابق ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر محافظة خراسان، الواقعة شمال شرقي إيران.

زلزال إيران

ونقلت وكالة "إرنا"، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، أن الزلزال الذي ضرب محافظة خراسان وقع في الساعة 2 و9 دقائق و1 ثانية يوم الجمعة الماضية.

وأكد المركز الإيراني أن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض في ضواحي مدينة زبرخان التابعة لمدينة نيشابور، على بعد 41 كم جنوب غرب مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية، شمال شرقي إيران، وكان مركزه عند التقاء خطي العرض 35.866 والطول 59.248.

خسائر زلزال إيران

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، بأنه لم تصل حتى الآن أي تقارير بشأن وقوع أضرار جراء هذا الزلزال.

يشار إلى أن إيران قد تعرضت في الرابع من الشهر أبريل الماضي إلى زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، عند بلدة فارياب عند الخط الفاصل بين محافظة هرمزكان ومحافظة كرمان، جنوب شرقي إيران، ولم يسفر عن أضرار.

وشهدت إيران أعنف زلزال دموية في عام 1990، عندما تسبب زلزال بقوة 7.7 درجة في مقتل 37 ألف شخص على الأقل، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، في مقاطعتي جيلان وزنجان الشمالية الغربية.