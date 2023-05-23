الثلاثاء 23 مايو 2023
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منوعات

دراسة تحذر: الحرارة تهدد حياة ملياري شخص وسيناريو قاتل في دولتين أفريقيتين

ارتفاع درجات الحرارة،
ارتفاع درجات الحرارة، فيتو

الاحتباس الحراري، حذر باحثون في دراسة، أمس الإثنين، من أن السياسات المعمول بها حاليًّا للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ستعرِّض أكثر من خُمس البشرية للحرارة الشديدة والمهدِّدة للحياة بحلول نهاية القرن.

وتتجه درجات حرارة سطح الأرض إلى الارتفاع بمقدار 2,7 درجة مئوية بحلول العام 2100 مقارنةً بعصر ما قبل الصناعة.

ومن المتوقع أن يؤثر ذلك في أكثر من ملياري شخص - أو 22 بالمئة من سكان العالم بحلول هذا الموعد - ما سيُبعدهم عن الظروف المناخية المريحة التي سمحت للبشرية بالتطور على مدى آلاف السنين، وفقًا للدراسة المنشورة في "نايتشر ساستيْنابيليتي" Nature Sustainability.

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وتضم الهند ونيجيريا وإندونيسيا العدد الأكبر ممن قد يواجهون حرارة قاتلة في ظل هذا السيناريو، وتبلغ أعدادهم على التوالي 600 مليون و300 مليون و100 مليون.

 

إعادة تشكيل صلاحية سطح الكوكب للسكن

وقال المعد الرئيسي للدراسة تيم لينتون من جامعة إكستر البريطانية "سيمثل الأمر إعادة تشكيل عميقة لصلاحية سطح الكوكب للسكن، ما يمكن أن يؤدي إلى إعادة تنظيم واسعة النطاق للأماكن التي يعيش فيها الناس".

ولكن من خلال وضع حد للاحترار عند 1,5 درجة مئوية، وهو الهدف الأكثر طموحًا لاتفاق باريس العام 2015، ينخفض عدد المعرضين لهذه المخاطر إلى أقل من نصف مليار شخص.

 

ارتفاع في درجات الحرارة

ويشهد العالم حاليًّا ارتفاعًا في درجات الحرارة يبلغ حوالى 1,2 درجة مئوية نتيجة للنشاط البشري، وخصوصًا لاستخدام الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز)، مع سلسلة من الكوارث: موجات حرّ، وجفاف وحرائق غابات.

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