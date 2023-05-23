مع دخول الصيف، نصائح هامة لتجنب ارتفاع درجة حرارة الحاسب المحمول

مع بداية فصل الصيف يواجه الكثير من مستخدمي أجهزة الحاسب المحمول مشكلة ارتفاع درجة حرارة الحاسب المحمول ويبحثون عن نصائح وحلول لمشكلة ارتفاع درجة حرارة أجهزة الحاسب المحمول والتى يعاني منها الكثيرون والذين يشتكون من سخونة اجهزتهم بعد فترة من تشغيلها وهو مايزيد من فرص تعطل وتهنيج الجهاز ولذلك نقدم خلال السطور التالية نصائح وطرق التغلب على سخونة الحاسب المحمول.

التغلب على سخونة الحاسب المحمول

- للتغلب على سخونة الحاسب المحمول يجب القيام بتنظيف فتحات التهوية الموجودة باللاب توب؛ لإخراج الغبار من داخل الجهاز.

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- يجب تجنب وضع اللاب توب على الأسطح المرنة، ويمكن التخلص من هذه المشكلة بشراء المروحة التي يتم تثبيتها أسفل الجهاز لتبريده، التي تعمل من خلال الـUSB.

- من المهم بنزع بطارية اللاب توب كل فترة؛ من أجل التخلص من الأتربة والغبار داخلها، كذلك الأمر مع لوحة المفاتيح، باستخدام مضخات الهواء، التي ستساعد كثيرا في التخلص من حرارة الجهاز وعمل الكيبورد بشكل أفضل.

- القيام إغلاق الجهاز وعدم استخدامه لفترات طويلة، ولا تتركه متصلا بالتيار الكهربائي إلا في حالة شحنه.

- تجنب استخدام أي من سوائل التنظيف على اللاب توب؛ لتجنب حدوث مشكلة في الكهرباء عند تشغيل الجهاز.

- الحرص على قياس حرارة الجهاز من خلال العديد من البرامج والتطبيقات التي تقيس درجة الحرارة، ومنها المعالج والهارد ديسك وكارت الشاشة.

- فحص مروحة التبريد وتنظيفها من الغبار.

استخدام الحاسب في غرفة مكيفة

- تجنب استخدام اللاب توب في أشعة الشمس والأجهزة المشعة للحرارة مع محاولة استخدام الجهاز في غرفة مكيفة قدر المستطاع.

- شراء بعض الإكسسوارات التي تساعدك على تبريده.

- استخدام اللاب توب على أسطح مستوية وصلبة والمحافظة على المتابعة الدورية مع مراكز الصيانة المعتمدة.

والحاسب المحمول أو اللاب توب هو حاسب شخصي صغير محمول عادة ما يكون في تصميم صدفي و يحتوي على شاشة إل سي دي رقيقة أو إل إي دي مثبتة داخل الغطاء العلوي ولوحة مفاتيح أبجدية رقمية داخل الغطاء السفلي. يتم فتح الغطاء لاستخدام الكمبيوتر. يتم إطباق أجهزة الحاسوب المحمولة أثناء التنقل، وبالتالي فهي مناسبة للاستخدام المحمول وفي الأصل كان هناك تمييز بين أجهزة الحاسوب المحمولة وأجهزة حواسيب المفكرة ولكن اعتبارًا من عام 2014، لم يعد هناك أي فرق في الغالب فاليوم، تُستخدم أجهزة الحاسوب المحمولة بشكل شائع في مجموعة متنوعة من الإعدادات.