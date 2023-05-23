الخليج يكتسح الوحدة برباعية والتعاون يفوز أمام الطائي بالدوري السعودي

الدوري السعودي، فاز نادي الخليج، أمام مضيفه الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

وسجل بيدرو أمارال هدف التقدم لصالح الخليج في الدقيقة 10، بصناعة فابيو مارتينيز.



وأضاف موراتو الهدف الثاني في الدقيقة 18، بتسديدة أرضية على حدود منطقة الجزاء، لتستقر الكرة في الزاوية اليمنى.

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وأحرز هزاع الغامدي هدف الوحدة في الدقيقة 20، بتسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء، لتستقر الكرة على يمين حارس الخليج.

بينما أحرز سوكول سيكاليشي على الهدف الثالث للخليج من ركلة جزاء في الدقيقة 58، ثم أضاف موراتو الهدف الرابع في الدقيقة 66، بتسديدة قوية أخرى من خارج منطقة الجزاء، ليودعها على يمين الحارس.

ورفع الخليج رصيده إلى 27 نقطة، ليحتل المركز الرابع عشر، أحد مراكز البقاء في دوري روشن السعودي، بفارق نقطتين عن الوحدة، صاحب المركز الثالث عشر.

التعاون (2-1) الطائي

ومن ناحية أخرى حقق التعاون فوزًا على نظيره الطائي بنتيجة (2-1)، على ملعب نادي التعاون في بريدة، ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي.

وأحرز فهد الرشيدي على هدف التعاون في الدقيقة 28، بعد استقبال كرة رأسية من ليندر تاوامبا، لينفرد الرشيدي بحارس الطائي، ويسدد الكرة على يساره في الشباك.

ورد الطائي بهدف التعادل عن طريق محمد حرزان في الدقيقة 55، بعد تلقي تمريرة من موسونا، ليسدد حرزان الكرة في الزاوية اليسرى.

وسجل ليندر تاوامبا الهدف الثاني لصالح التعاون في الدقيقة 73، بعد استغلال ركلة ركنية نفذها أليخاندرو كاكو، ليودع تاوامبا الكرة برأسية في الشباك.

ورفع التعاون رصيده إلى 49 نقطة، ليحتل المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الطائي عند 34 نقطة، في المركز الثامن.

رجاء الله السلمي: لن نسمح لأحد بأن يشكك في نزاهة منافساتنا الرياضية

وأكد رجاء الله السلمي، مساعد وزير الرياضة للإعلام والاتصال، إن الوزارة في المملكة لن تسمح لأي أحد بأن يشكك في نزاهة المنافسات الرياضية السعودية، مشددًا على أن الجهة المعنية بالرياضة لن تصمت، وستتخذ قرارات صارمة تجاه أي تجاوزات واتهامات ضد المنافسات دون أن يكون معها أدلة صريحة.

وأشار السلمي، خلال حديثه لمؤتمر الإعلام الوطني الذي تقيمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مركز المعارض في العاصمة الرياض، إلى أن كل من لديه ملاحظات أو انتقادات بالإمكان أن يوصلها لوزارة الرياضة أو الجهات المعنية بالرياضة السعودية من لجنة أولمبية أو الاتحادات، وهي القنوات الرسمية لمعالجة أي مشاكل أو ثغرات أو أي أمر آخر.

وكشف السلمي عن أن استراتيجية الأندية دعمت الجميع بلا استثناء، واصفًا هذه الفترة بالأفضل لرؤساء الأندية في المملكة؛ كون كل شيء أصبح متاحًا ومتوفرًا لهم.

وأكد مساعد الوزير أن استضافة البطولات في المملكة ساهمت في زيادة معدلات الثقة من قِبل المنظمات والاتحادات الدولية تجاه السعودية.

في المقابل، قال السلمي إن بعض البرامج تكون مشغولة بالحديث عن ركلة جزاء أو ماذا صنع الـ«VAR»، في الوقت الذي تستضيف فيه المملكة أحداثًا عالمية تتناقلها وسائل الإعلام الخارجية.

وأضاف: «نمتلك إعلامًا رياضيًّا مؤثرًا ومتميزًا، ولكن لا نزال بحاجة لعمل أكبر، ومن المؤسف أن هناك إساءات وتجاوزات لدى البعض».

وتابع السلمي: «نعول على خريجي كليات وأقسام الإعلام، وننتظرهم من أجل الانخراط في الإعلام الرياضي؛ ليواكبوا النقلة النوعية الكبيرة التي تشهدها الرياضة السعودية في الفترة الأخيرة».