اليوم.. انطلاق ثاني جلسات المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني، تراجع الصناعة الوطنية أبرز الملفات

تبدأ اليوم الثلاثاء ثاني جلسات المحور الاقتصادي بـ الحوار الوطني النقاشية بعدما قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، تخصيص اليوم لمناقشة بعض قضايا المحور.

حيث يعقد اليوم أربع جلسات للجنتي الصناعة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري “تحديات توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية”، تحليل مناخ الاستثمار (المحلي، الأجنبي) بين الواقع والفرص والتحديات.

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مطالبات بالتمويل والدعم وإجراء الانتخابات بأقرب وقت.. انتهاء مناقشات الأحزاب السياسية والإدارة المحلية في الحوار الوطني

انتهت مناقشات لجنتي الأحزاب السياسية وقانون المجالس الشعبية المحلية، بـ الحوار الوطني والتى بدأت منذ تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الأحد، حيث مناقشات مستمرة على مدار الساعة بشأن جهود النهوض بأوضاع الأحزاب السياسية فى مصر وأيضا التوافق بشأن النظام الانتخابي للإدارة المحلية ما بين القائمة المطلقة والمغلقة وأيضا الفردي.

وشهدت مناقشات لجنة الأحزاب السياسية مناقشات موسعة حول أهمية دعم الدولة للأحزاب في مصر سواء بدعم مالي من الحكومة أو إتاحة عمل الأحزاب للأنشطة الاقتصادية بضوابط، فيما شهدت لجنة الإدارة المحلية أهمية إقرار الانتخابات المحلية في أقرب وقت.

وأكد المنسق العام للحوار الوطني المصري الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن هناك شبه إجماع حول ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في أسرع وقت، وسوف يتم رفع هذا الأمر للقيادة السياسية، مؤكد أن المجالس المحلية تحقق غرضين أحدهما رقابي وفقا للدستور وكذلك هي مجالس تدريبية لإعداد جيل جديد قادر على القيادة.

وأكد رشوان أن القوائم للجميع وليست للأحزاب وإلا ستكون باطلة وفقًا للدستور، مؤكدًا أن النظام الانتخابي محل خلاف وسوف يظل قائمًا وشدد على تقديم الحوار الوطني كل ما يفيد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حتى تقدم مشروع قانون يلبي كافة المطالب التي يرغب فيها الجميع، مختتمًا أن الانتخابات المحلية باتت ضرورة ملحة.

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