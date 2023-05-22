الثلاثاء 23 مايو 2023
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محافظات

غرق 3 أطفال بمركز أشمون فى المنوفية

غرق، فيتو
غرق، فيتو

لقى 3 أطفال مصرعهم غرقًا بعزبة الشيخ إبراهيم التابعة لمركز أشمون فى محافظة المنوفية، وذلك فى البحر المار من القرية، حيث لجأ الأطفال للعوم فى البحر هربًا من درجات الحرارة المرتفعة.

 

وتلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بتمكن أهالى عزبة الشيخ إبراهيم من انتشال جثث ثلاثة أطفال من البحر المار بالعزبة بعد أن لقوا مصرعهم غرقًا، وتبلغ أعمارهم 11 و12 و13 سنة.

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وتم نقل جثامين الأطفال الثلاثة لثلاجة حفظ  الموتى بمستشفى أشمون العام لحين انتهاء التصاريح اللازمة بالدفن، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

بعد 5 أيام مباحث الباجور فى المنوفية تتوصل لهوية الجثة الغارقة

توصلت مباحث الباجور بمحافظة المنوفية، لهوية الجثة المعثور عليها فى بحر قرية كفر الدوار قبل 5 أيام لشخص جاوز الخمسين من عمره، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الباجور التخصصى.

 

وتبن أن الجثة لشخص يدعى خيرى.ح 55 عامًا، يعمل مدرساُ، ومقيم بمركز طوخ التابع لمحافظة القليوبية، وسقط فى البحر أثناء جلوسه أمامه وجرف التيار الجثة حتى وصلت لقرية كفر الدوار بمركز الباجور فى محافظة المنوفية.

 

تعرف أهل المتوفى عليه من خلال شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد نشرها، وقاموا بإنهاء الإجراءات الخاصة باستلام جثمانه.

 

 

العثور على جثة مجهولة في فرع النيل بالمنوفية

وكان أهالي قرية كفر الدوار التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، عثروا على جثة شخص مجهولة الهوية، طافية بفرع النيل المار من القرية، وعلى الفور تم إبلاغ مركز الشرطة.


فيما أفاد مصدر أن مستشفى الباجور التخصصي استقبل جثة هامدة لشخص عمره يقارب الـ 40 إلى 45 عامًا وتم وضع الجثة في ثلاجة المستشفى لحين معرفة تفاصيل الواقعة وإنهاء الإجراءات ومعرفة ذويه.


وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطار من مأمور مركز الباجور يفيد بعثور أهالي كفر الدور على جثة شخص مجهول الهوية ولا يوجد بحوزته أي أوراق أو إثبات هوية، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مستشفى الباجور، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

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عزبة الشيخ إبراهيم مركز أشمون فى محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية غرق 3 أطفال بالمنوفية

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مصادر: حركة محليات بمحافظة المنوفية خلال ساعات

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