ندوة تثقيفية عن نظم الزراعات الحديثة وتحقيق جودة الإنتاج بالوادي الجديد

عقد مركز النيل للإعلام بمحافظة الوادي الجديد، في إطار التعاون والتنسيق بين مركز النيل التابع للهيئة العامة للاستعلامات والقطاع الزراعي والمحطة الإقليمية للبحوث الزراعية والوحدة المحلية بالمنيرة، أمس الإثنين، ندوة تثقيفية بعنوان "نظم الزراعات الحديثة وتحقيق جودة الإنتاج" بزمام منطقة المنيرة.

شارك فيها المزارعين والمهندسين والمشرفين الزراعيين وأعضاء مجلس إدارات الجمعيات الزراعية وتحت رعاية د. مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وصابر العلواني رئيس الوحدة المحلية لقرى المنيرة.

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وأكد جريس شنودة الإعلامي بمركز النيل، على دور المركز في تسليط الضوء على القضايا التنموية لا سيما المتعلقة بالزراعة وسبل النهوض بها.

وأوضح جريس، أن الهدف من الندوة وهو التعرف على القرارات والتوصيات المستحدثة في مجال الزراعات الحديثة ورفع الوعي بثقافة زراعة المحاصيل غير التقليدية والجدوى الاقتصادية منها وتحدث في اللقاء كل من الدكتور صلاح جميل مدير المحطة الاقليمة للبحوث الزراعية بالوادي الجديد والدكتور خالد يماني أستاذ المحاصيل البقولية بالمحطة الإقليمية للبحوث الزراعية والمهندس عماد بحر مدير عام إدارة المكافحة بالقطاع الزراعي.

وأضاف جريس، أن الندوة تناولت عدة محاور أهمها:

-السياسات المستحدثة فى نظم الزراعات الحديثة وآليات تطبيقها.

-الاستعدادات للموسم الصيفى والمحاصيل الاكثر انتاجية وجدوى اقتصادية.

-نظم الري الحديثة وترشيد الاستهلاك -البحث العلمي ودوره فى نقل الخبرات فى مجال الزراعات الحديثة.

-المحاصيل الزيتية (فول الصويا ) والجدوى الاقتصادية

-المعاملات والتوصيات الفنية لزراعة فول الصويا

-القيمة الاقتصادية والغذائية لمحصول فول الصويا.

وذكر جريس، أنه جرى عرض جهاز حديث يستخدم فى عملية تلقيح النخيل والتعفير بالكبريت حيث شرح م. عماد طريقة استخدامه وجدواه فى توفير الوقت والمجهود وكفاءة التلقيح.

وأشار إلى العديد من المناقشات التي دارت خلال الندوة، فيما يتعلق بمدى ملاءمة طبيعة المحافظة من حيث المناخ والتربة لزراعة المحاصيل غير التقليدية والزيتية والميعاد الأنسب لزراعتها وكيفية الحصول على التقاوى عالية الجودة والطرق الصحيحة لمكافحة الامراض والآفات التى تصيب تلك المحاصيل.

ومن جانبه أكد منصور آدم مدير مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، أن اللقاء انبثق عنه مجموعة من التوصيات أهمها:

-عمل حقول ارشادية لزراعة فول الصويا وتنفيذ زيارات ميدانية لتلك الحقول لنقل الخبرات للمزارعين

-توفير بذور التقاوى الجيدة لمحصول فول الصويا من قبل البحوث الزراعية وإنشاء منفذ لبيع التقاوى بالتنسيق مع قطاع الزراعة

-تكثيف الندوات الخاصة بزراعة المحاصيل غير التقليدية واستهداف اكبر عدد من المزارعين لتوعيتهم بأهمية هذه المحاصيل والجدوى الاقتصادية منها والمعاملات الفنية الصحيحة لتحقيق الكفاءة فى الإنتاجية.

وقال منصور سعيد آدم مدير مركز النيل للإعلام، بالوادي الجديد، أن اللقاء يأتي من منطلق إهتمام الدولة بزراعة المحاصيل التى تحقق الاكتفاء االمحلى من السلع الغذائية.

وعلى هامش الندوة تم توزيع كمية من الكبريت الزراعى على المشاركين واكياس من طعم الروكامين لمكافحة القوارض من قبل مديرية الزراعة.