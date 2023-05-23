اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية العربية

تنطلق اليوم فاعليات أول أيام المؤتمر المؤتمر الإقليمي الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية العربية لدعم الفئات الأولى بالرعاية وذلك بمدينة شرم الشيخ وبمشاركة 15 دولة عربية وإقليمية تحت رعاية رئيس الوزراء مصطفي مدبولي.

القباج تستقل الوفود المشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية العربية

نظمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حفل استقبال أمس للوفود المشاركة في فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول "بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية العربية" بشرم الشيخ الذي من المقرر بدء فعالياته غدًا لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

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وأعلنت القباج في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة التضامن الاجتماعي إن بنك ناصر سوف يترأس إدارة المؤتمر الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية بمشاركة ١٥ دولة عربية، وعدد من وزارات مصر، وبمشاركة جامعة الدول العربية وهذا للاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية في مصر وفي جميع الدول العربية، بعد التحديات الاقتصادية والإقليمية التي تشهدها المنطقة.

بنك ناصر يهتم بقضايا الفئات الأولى بالرعاية إقليمًا

وأضافت القباج أن بنك ناصر يولي اهتمامه إلى النهوض بالفئات الأولى بالرعاية خصوصًا بعد زيادة نسب البطالة والتطورات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها المنطقة العربية وسوف يستكمل البنك خطواته لهذا الصدد من خلال المؤتمر الاقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية بمشاركة ١٥ دولة عربية.

وأوضحت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن المؤتمر الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية سوف يناقش من ضمن قضاياه قضية اللاجئين السودانيين بعد زيادة عدد اللاجئين إلى ما يقرب من 8 ملايين لاجئ، موضحة أنه سيتم تقديم حلول حماية اجتماعية جادة وفعالية بمساعدة بنك ناصر و15 دولة عربية وبمشاركة جامعة الدول العربية.

وأكدت القباج أن وزارة التضامن وبنك ناصر يهتمان بالنساء الفقيرات، والفئات الأكثر فقرا والعمل علي تأمين الغذاء لهم من خلال التمويل الحكومي وتمويل ضئيل من الصندوق العربي.

المنطقة العربية تحتاج خطة تنموية للأسر الأولى بالرعاية

واضافت القباج إن المنطقة بأكملها تحتاج إلى خطة تنموية إقليمية وعربية للنهوض بها اجتماعيًا بتمويل اجتماعي بعيد عن التمويل السياسي.

وأشارت إلى أن دور الجمعيات الأهلية في المنطقة العربية وأفريقيا هام للغاية، متابعة: “لا بد من الخروج بتوصيات يتم العمل عليها من أجل تنمية الفئات الأولي بالرعاية من خلال المؤتمر الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية” الذي ينعقد في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وبمشاركة ١٥ دولة عربية وجامعة الدول العربية وعدد من وزارات مصر.

المؤتمر الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد سابقا للكشف عن تفاصيل المؤتمر الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية، كما تم عقد هذا المؤتمر الصحفي في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي.



بنك ناصر الاجتماعي

ذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي في وقت سابق، إن بنك ناصر الاجتماعي يحتل مركزًا هامًا فيما يتعلق بتنمية الدور الاجتماعي وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وأن تعاون المؤسسات المصرفية مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني يساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين في جميع المحافظات، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تدعو إلى استغلال جميع الطاقات والموارد لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وبناء الوطن، ولذلك فإن البنك ساهم في تحمل تكاليف دراسة الطلبة المتميزين وغير القادرين في جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمبلغ مليون و500 ألف جنيه.



التضامن تسعى لتعزيز الوعي الصحي

وأضافت القباج، بأن بنك ناصر يسعى لتحقيق التميز في تحمل المسؤولية الاجتماعية، ويقوم بخطوات هامة للمساهمة الدائمة على كل المستويات، وخصوصًا في مجال الرعاية الصحية. جاء ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها بنك ناصر لتعزيز الوعي الصحي والمشاركة في تحسين رعاية صحة مجتمعنا.

وأنهت وزيرة التضامن حديثها، بأن هذه المبادرات تشكل نموذجًا رائعًا ليحتذى به في المجال المصرفي، حيث تم العديد من الأنشطة والمساهمات في دعم مستشفيات عدة، بما في ذلك مستشفى القصر العيني ومركز خدمات مرضى آل زهايمر "الباقيات الصالحات" بمبلغ إجمالي قدره 40.8 مليون جنيه، بما في ذلك القيام بعمليات جراحية رئيسية وشراء الأدوية للفئات الأولى من المرضى.