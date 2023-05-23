الثلاثاء 23 مايو 2023
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محافظات

طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يؤدون اليوم امتحان اللغة الانجليزية

امتحانات الإعدادية
امتحانات الإعدادية بالقليوبية، فيتو

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية اليوم الثلاثاء، امتحان اللغة الاجنبية الثانية "الإنجليزية"  والتربية الرياضية. 

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ووجهت سماح إبراهيم، مدير تعليم القليوبية، بتكثيف المتابعة على مدارس المحافظة بالكامل ورفع تقارير دورية بالنتائج وإعمال الشفافية والحيادية في العرض لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية وذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والإدارات المعنية.

وأضافت أن المتابعة الميدانية لن تقتصر على المدارس فقط بل ستكون هناك جولات مفاجئة لدواوين الإدارات التعليمية لضبط العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي والالتزام المهني.

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وشددت مدير المديرية، على أنه لا تهاون مع أي مخالف أو مقصر في أداء عمله المنوط به وستتم مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

وأكدت تركيز الجهود على تطوير العمل من حيث الأداء شكلًا ومضمونًا بكافة المنشآت التعليمية، مشددة على عدم التهاون مع المقصرين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو ذلك التقصير وفى نفس الوقت يتم منح التقدير والتكريم للمتميزين.

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023
أوضح بيان صادر من مديرية التربية والتعليم برئاسة سماح كالتالي:
- اللغة العربية والخط والإملاء ساعتان ونصف.. الخميس 18 مايو
- الهندسة والتربية الفنية.. السبت 20 مايو 
- الجبر والإحصاء الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.. الأحد 21 مايو المقبل.
- العلوم والتربية الدينية.. الإثنين 22 مايو المقبل.
- اللغة الأجنبية الأولى والتربية الرياضية.. الثلاثاء 23 مايو المقبل.
- الدراسات الاجتماعية.. الأربعاء 24 مايو المقبل.

 

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