الثلاثاء 23 مايو 2023
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خارج الحدود

منشأة نطنز النووية، معلومات عن أكبر منشأة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في إيران

محطة نطنز النووية،
محطة نطنز النووية، فيتو

نشرت وكالة "أسوشيتد برس" صورا التقطتها أقمار صناعية الأسبوع الماضي، قالت إنها لـمنشأة نطنز النووية الإيرانية، وقالت إن الصور تؤكد أن طهران تبني مجموعة من الأنفاق تحت الأرض بالموقع.

وقالت الوكالة إنه بالقرب من قمة جبال زاغروس في وسط إيران، يشيد عمال منشأة نووية عميقة للغاية تحت سطح الأرض لدرجة تجعلها على ما يبدو خارج نطاق سلاح أمريكي صمم حديثا لتدمير مثل هذه المواقع، وذلك بحسب خبراء وصور عبر الأقمار الصناعية.

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أنفاق تحت الأرض

وحسب تفسير مؤسسة "بلانيت لابز بي بي سي" التي التقطت الصور فإن "إيران تقوم بحفر أنفاق في الجبل بالقرب من مفاعل نطنز النووي، والذي تعرض لهجمات تخريبية متكررة وسط مواجهة بين طهران والغرب بسبب برنامجها النووي".

وتأتي عملية البناء في موقع نطنز بعد خمس سنوات من انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشكل أحادي من الاتفاق النووي.

 

محطة نطنز

وتعد محطة نطنز لتخصيب الوقود أكبر منشأة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في إيران. وتقع في مقاطعة نطنز في محافظة اصفهان الإيرانية. وتعمل المحطة في تخصيب اليورانيوم منذ فبراير 2007.

وتتكون المنشأة من ثلاثة مبانٍ كبيرة تحت الأرض، قادرة على تشغيل ما يصل إلى 50 ألف جهاز طرد مركزي. ويتم ضخ غاز سداسي فلوريد اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي، التي تفصل معظم النظائر الانشطارية لليورانيوم 235.

وأكد تحليل العينات البيئية المأخوذة من المحطة وغيرها من التجارب التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر 2014 أن المنشأة كانت تستخدم لإنتاج اليورانيوم المنخفض التخصيب.

 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وتعد هذه المنشأة واحدة من عدة منشآت نووية تراقبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان امتثال إيران لاتفاق عام 2015، الذي يعرف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".

وكانت إيران وافقت بموجب هذا الاتفاق النووي مع القوى الدولية الكبرى على تركيب ما لا يزيد عن 5060 من أجهزة الطرد المركزي الأقدم والأقل كفاءة في منشأة نطنز حتى عام 2026، وعدم إجراء أي تخصيب في منشأة "فوردو" الموجودة تحت الأرض حتى عام 2031.

وقد مُنحت إيران إعفاءً من العقوبات الدولية مقابل هذه التنازلات بشأن برنامجها النووي في هذا الاتفاق.


اليورانيوم

ويقضي الاتفاق أن تنتج إيران فقط يورانيوم منخفض التخصيب، تتراوح نسبة تخصيبه بين 3 و4 في المئة من اليورانيوم 235، وهو الذي يمكن استخدامه في إنتاج وقود لمحطات الطاقة النووية. ويتطلب اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة تخصيبا بنسبة 90 في المئة أو أكثر.

لكن في العام الماضي، بدأت إيران في التراجع عن التزاماتها، وذلك بعد أن تخلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية خانقة عليها.

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