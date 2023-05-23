محافظ الوادي الجديد: خطة لتطوير منطقة عين بشارة بالتعاون مع صندوق التطوير الحضري

وجَّه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإعادة استغلال المساحات الفضاء المملوكة للدولة بمنطقة عين بشارة بالخارجة، ضمن خطة تطوير المنطقة بالتعاون مع صندوق التطوير الحضري، جاء ذلك خلال تفقده للأعمال الجارية ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

كما تفقد نموذج منزل ريفي بنظام القباب وأعمال رفع كفاءة الشوارع الداخلية، لتيسير حركة المواطنين وفتح مداخل ومخارج لربط المنطقة بالشوارع الرئيسية.

-إعلانات-

من ناحية أخرى، وجَّه المحافظ بزيادة أعداد السياج الشجري بطريق ممشى شمال مدينة الخارجة لمنع زحف الرمال على الطريق. واستكمال أعمال التشطيبات النهائية بمبنى مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة.