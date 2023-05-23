الثلاثاء 23 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الوادي الجديد: خطة لتطوير منطقة عين بشارة بالتعاون مع صندوق التطوير الحضري

محافظ الوادي الجديد،
محافظ الوادي الجديد، ڤيتو

وجَّه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإعادة استغلال المساحات الفضاء المملوكة للدولة بمنطقة عين بشارة بالخارجة، ضمن خطة تطوير المنطقة بالتعاون مع صندوق التطوير الحضري، جاء ذلك خلال تفقده للأعمال الجارية ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

 

كما تفقد نموذج منزل ريفي بنظام القباب وأعمال رفع كفاءة الشوارع الداخلية، لتيسير حركة المواطنين وفتح مداخل ومخارج لربط المنطقة بالشوارع الرئيسية.

-إعلانات-

 

من ناحية أخرى، وجَّه المحافظ بزيادة أعداد السياج الشجري بطريق ممشى شمال مدينة الخارجة لمنع زحف الرمال على الطريق. واستكمال أعمال التشطيبات النهائية بمبنى مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محافظة الوادى الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة صندوق التطوير الحضاري منزل ريفي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء داخل الأسواق

تصرف مثير، أردوغان يرفض كوب ماء من حارسه الشخصي ويأخذه من ابنه (فيديو)

تحديث لحظي لسعر الذهب، ضربة قاسمة للذهب بسبب ارتفاع الدولار وأزمة سقف الدين

بعد تجميده، كولر يحسم أخيرا موقفه من أيمن أشرف

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 23-5-2023

أخبار مصر: الزمالك يبحث مصير أوسوريو، أسعار الذهب والدولار، سر التحذير من وباء جديد يهدد العالم، قصة انفجار البنتاجون

زينب صدقي، قمر الزمالك التى قدمت دور الارستقراطية، ومقال مصطفى أمين أنقذها من الموت جوعا

علاء عبد العال يفجر مفاجأة عن إجمالي عقود لاعبي الداخلية

Advertisements

منوعات

المزيد

انفجار البنتاجون.. قصة صورة هزت بورصة أمريكا ودفعت وزارة الدفاع للرد

دراسة تحذر: الحرارة تهدد حياة ملياري شخص وسيناريو قاتل في دولتين أفريقيتين

فقدته بالمرحاض قبل 13 عاما، أمريكية تستعيد خاتمها الذهبي المرصع بالألماس بطريقة لا تصدق

تغير المناخ يهدد أهم مصادر المياه العذبة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-5-2023

شقق الإسكان الاجتماعي، تعرف على خطوات تسلم شقتك

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 22-5-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

تعتبره روسيا سلاحها الخارق ضد أوكرانيا.. 10 معلومات عن الخنجر القناص كينجال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 23- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 23- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية