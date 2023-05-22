عارفة عبد الرسول: لم أستمتع بطفولتي وأول مرة أركب ملاهي كان في مسلسل اللعبة

عارفة عبد الرسول، قالت الفنانة عارفة عبد الرسول إنها من مواليد حى الإبراهيمية بالإسكندرية لكنها تربت فى حى الحضرة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي، أن والدها كان لديه محل بقالة، وكانت تعمل به، مشيرة إلى أنها لم تعش طفولتها قائلة: "أول مرة أركب ملاهي في حياتي كان في مسلسل اللعبة".

برنامج واحد من الناس

برنامج واحد من الناس يقدمه الإعلامي عمرو الليثي من السبت إلى الإثنين في تمام العاشرة مساءً على شاشة قناة الحياة.

-إعلانات-

أعمال الفنانة عارفة عبد الرسول

وكانت عارفة عبد الرسول انتهت في وقت سابق من تصوير مشاهدها بفيلم "القاهرة- مكة". وتدور أحداث الفيلم الذي يعد أول فيلم مصري يصوَّر في المملكة العربية السعودية، حول رِحلة من القاهرة إلى مكة، حيث تُقَرِّر البطلة الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج مع والدها، لكن قَبل السفر بأسبوع تَحدث مُفاجأة تُغَيِّر مجرى حياتها، وتصبح في حِيرة من أمرها، إمّا أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تَتَجّه إلى طريق آخر، كما تجمعها علاقة قديمة مع سمسار العقارات الذي يؤثر في سياق الأحداث، وخلال الرحلة تتقابل منى مع باقي نجوم العمل، وتدخل في العديد من الصراعات في إطار اجتماعي تشويقي مثير.

الفيلم يشارك فى بطولته منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، خالد الصاوى، نورا شعيشع، حسن العدل، محمد علاء، عارفة عبد الرسول، سما إبراهيم وشادي الفونس تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة وإنتاج محمد حفظي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.