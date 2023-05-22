الثلاثاء 23 مايو 2023
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حوادث

مصرع شاب عشريني صعقًا بالكهرباء بالمنيا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقى شاب عشريني مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم نقل الجثة لمستشفى المنيا العام.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوفاة شاب يدعى " أحمد _ ع _ر"، 23 عاما، "عامل كهربائي"، لقى مصرعه إثر تعرضه لصعق أثناء عملة بإحدى منازل قرية نزلة حسين.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وجارى نقل الجثة لمستشفى المنيا العام، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وجدير بالذكر، أصيبت ربة منزل صعقا بالكهرباء في قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، فيما اشتعلت النيران في جسد فلاح في ظروف غامضة بسمالوط.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من المستشفي العام تتضمن وصول "جيهان.ر" 30 عاما، ربة منزل، مقيمة بقرية البرجاية، مصابة باضطراب بالوعي.


بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين إصابة ربة المنزل نتيجة صعق كهربائي داخل منزلها، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف.

علي جانب أخر، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مستشفي سمالوط النموذجي بوصول "محمد.ا" 50 عاما، فلاح، مصابا بحروق بجميع أنحاء الجسم في ظروف غامضة، وبالفحص وإجراء التحريات الأولية تبين أنه مقيم بقرية الخمايشة التابعة للوحدة المحلية بقلوصنا، وبالعرض علي النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.

وجدير بالذكر، لقيت ربة منزل وابنها صعقا بكهرباء غسالة بقرية البرنسة التابعة لمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، وتم التحفظ على الجثتين داخل مشرحة المستشفى.

وكان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من المستشفى العام في مركز ملوي، تتضمن وصول كل من: "دنيا.ع" 22 عاما، ربة منزل، وابنها "كامل.م" 3 سنوات، جثتين هامدتين.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن ربة المنزل وابنها الطفل يقيمان في قرية البرنسة التابعة لمجلس قروي دروة في جنوب غرب مركز ملوي، وأنهما صعقا بكهرباء غسالة داخل المنزل ونتج عن ذلك وفاتهما.

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وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم التحفظ علي الجثتين داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث والتصريح بدفن الجثتين بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية طبية في الوفاة.


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