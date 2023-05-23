الثلاثاء 23 مايو 2023
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أخبار مصر

طلاب الشهادة الإبتدائية الأزهرية يؤدون اليوم امتحانات الرياضيات والتربية الفنية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإبتدائية الأزهرية

يواصل طلاب الشهادة الإبتدائية في المعاهد الأزهرية اليوم الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسى الثانى التي انطلقت السبت الماضي في كافة معاهد الجمهورية.

امتحانات الشهادة الإبتدائية الأزهرية 

ويؤدى الطلاب اليوم امتحانات مادتي "الرياضيات والتربية الفنية"

 

امتحانات المعاهد الأزهرية 

وسادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، للدور الأول، خلال امس، دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

وأدى طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان في اللغة العربية والخط والإملاء، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والهندسة، وأشاد الطلاب بالامتحانات وأنها في متناول الطالب المتوسط، مقدمين الشكر للأزهر الشريف على توفير كل سبل الراحة والهدوء لهم، وأنهم يشعرون بسعادة وفرحة غامرة في ثالث أيام امتحاناتهم.  

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وقامت غرفة العلميات بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتابع قيادات قطاع المعاهد الأزهرية من خلال غرفة العمليات بقطاع المعاهد الأزهرية الامتحانات بكافة معاهد الجمهورية بالاتصال إلكترونيا on line باستخدام برنامج الاجتماعات عن بعد Microsoft teams وذلك من خلال التواصل مع لجان المتابعة من قطاع المعاهد والمنتشرة في كافة المناطق على مستوى الجمهورية للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات.

جدير بالذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الابتدائية  164639 طالب وطالبة، بينما يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية 158360، وتستمر امتحانات الشهادة الابتدائية إلى يوم الخميس الموافق 25/5/2023، بينما تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية إلى يوم السبت الموافق 27/5/2023.

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الأزهر للفتوى يناقش مع شباب الجامعات قضايا الانتماء والحرية وقيمة الحياة

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ارتياح بين الطلاب في ثالث أيام امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

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