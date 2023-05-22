تريزيجيه يسجل ثنائية في فوز طرابزون سبور على فاتح قره 1/4

فاز فريق طرابزون سبور على فريق فاتح قره جمرك بأربعة أهداف مقابل هدف، المباراة التي أقيمت على ملعب طرابزون في الجولة 35 من الدوري التركي، وشهدت المباراة تسجيل اللاعب المصري تريزيجيه هدفين في المباراة

أحداث المباراة

تقدم ماركو بارترا بالهدف الأول في الدقيقة 8 وعادل النتيجة ديان في الدقيقة 14 ليحرز طرابزون الهدف الثاني عن طريق سين بالخطأ في مرماه، وأضاف اللاعب المصري تريزيجيه الهدف الثالث في الدقيقة 35 والهدف الرابع في الدقيقة 51 وغادر تريزيجيه المباراة في الدقيقة 87 ليعوضه منتصر لحتيمي.

تشكيل طرابزون سبور

حراسة المرمى: شاكير.

خط الدفاع: توركمان، بارترا، بوشلوك، لارسن.

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خط الوسط: سيويس، باكسيتاس، فيسكا.

خط الهجوم: عمر، جوميز، تريزيجيه.

فنربخشة يفوز على طرابزون

حقق فريق فنربخشة الفوز على طرابزون سبور بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في الجولة 34 على ملعب شكري سراج معقل فريق فنربخشة في مباراة شهدت عودة اللاعب المصري محمود تريزيجيه للملاعب بعد عودته من الإصابة.

وسيطر فريق فنربخشة علي مجريات الشوط الأول حتى استطاع باتشواي إحراز الهدف الأول لفنربخشة في الدقيقة 11، وظل فنربخشة يسعى لإحراز الهدف الثاني لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم فنربخشة بهدف نظيف مع بداية الشوط الثاني سيطر فنربخشة حتى أحرز بيتروني الهدف الثاني لفنربخشة في الدقيقة 58 وعزز النتيجة إنر فالينسيا بالهدف الثالث في الدقيقة 71 وشارك اللاعب المصري تريزيجيه بديلًا في الدقيقة 62 واستطاع إحراز الهدف الأول لصالح طرابزون سبور من ركلة جزاء في الدقيقة 80 لتنتهي المباراة بفوز فنربخشة علي طرابزون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تصريحات مدرب طرابزون سبور

أكد الكرواتي نيناد بيليكا مدرب طرابزون سبور، أنه يدرك أهمية توليه قيادة فريق يعاني من مشاكل، ولكنه ما زال بطلا ويسعى لإنهاء الموسم بشكل جيد.

وأشار بيليكا في مؤتمر صحفي، إلى أنه يسعى للاستفادة من الفترة المتبقية هذا الموسم، لمنح الفرصة للشباب، مؤكدًا أنه لا يعتمد على طريقة لعب معينة.

وأوضح أن الدوري التركي تنافسي للغاية، وهناك فرق تقدم مستويات مفاجئة، مؤكدا أن طرابزون يتمتع بجماهير متحمسة لتحقيق البطولات.

ونوه "أتواصل بشكل دائم مع مدربي فرق الشباب، وسيتدرب معنا بعض اللاعبين من فرق 17 و19 عاما، وسأعتمد على اللاعبين الذين يرغبون في الفوز بالمباريات المتبقية".

وأضاف “خسرنا آخر 8 مباريات خارج أرضنا في الكأس والدوري، ونظرا للعدد الكبير من المصابين في المباريات الأخيرة فقد أصبحنا فريقا محدودا”.

وأكد أنه لم يحسم مصير أي لاعب ولم يطلب رحيل أي عنصر، موضحا أنه لم يعقد اجتماعات مع رئيس النادي أرطجرل دوجان حول اللاعبين الراحلين أو الصفقات الجديدة.

وتابع "يمكننا عقد الاجتماع الأول مع رئيسنا هذا الأسبوع، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، هدفنا إنشاء فريق تنافسي وإبداعي، أعمل للمرة الخامسة في الدوري التركي".

وواصل "ماريك هامسيك وجميع اللاعبين الآخرين لديهم قيمة فنية كبيرة، سنحظى بفرصة الجلوس معهم والتحدث عن مستقبلهم وأفكارهم حول الفريق".

ووجه مدرب طرابزون، رسالة إلى جماهيره، مؤكدا أنه يعد بالاجتهاد في الموسم الجديد والقتال في كل مباراة.