الثلاثاء 23 مايو 2023
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خارج الحدود

تسجيل صوتي لقائد مليشيا الدعم السريع "حميدتي": ليس لدينا عداء مع القوات المسلحة

محمد حمدان دقلو
محمد حمدان دقلو " حميدتي، فيتو

نشر قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو  "حميدتي " رسالة صوتية عبر موقع التواصل الاجتماعي أكد فيها تمسك قوات الدعم السريع باستعادة التحول الديمقراطي وإنهاء الحلقة الشريرة التي دمرت السودان – على حد وصفه-

 

رسالة صوتية لـ “ حميدتي ”

ونشرت صفحتا الدعم السريع على فيسبوك وتويتر الرسالة الصوتية اليوم الاثنين  موجها فيها التحية للشعب السوداني، معربا عن أسفه لحال البلد الذي وصلت إليه.

 

توجيه التحيه للسعودية والولايات المتحدة الأمريكية

وقال حميدتي عبر الرسالة الصوتية التي نشرت محتواها "سكاي نيوز": تحية للملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لجهودهم من أجل الشعب السوداني، والشكر للدول الشقيقة والصديقة على تضامنها مع الشعب السوداني.. نهنئ السعودية على نجاح قمة جدة ونشيد بمخرجات القمة.

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واستطرد: التحية لجميع الساسة العرب للاهتمام بالشأن السوداني...أشيد بالدول الأفريقية الشقيقة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الايقاد...نهنئ أفراد الدعم السريع والشعب السوداني على الانتصارات الأخيرة في شمال بحري والسلاح الدفاع الجوي وسلاح الكيميا وعدد من المواقع الأخرى.

 

وقال حميدتي خلال الرسالة الصوتية: نوجه جميع قواتنا الباسلة بمضاعفة الجهود في محاربة المتفلتين وضبط الأمن والقبض على عصابات النهب والتخريب.. نؤكد حرصنا على سلامة بلادنا وشعبنا وأن الحرب الحالية فرضت علينا.

وزعم ان  أن قادة النظام البائد المتطرف مع قادة الانقلاب خططوا لقطع الطريق أمام التحول الديقراطي.

 

قوات الدعم السريع ليس لديها عداء مع القوات المسلحة

وأكد علي  أن قوات الدعم السريع ليس لديها عداء مع القوات المسلحة وأن المشكلة الأساسية مع الذين اختطفوا قرار القوات المسلحة.
التحية للقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية التي دانت الانقلاب.
ودعا حميدتي  الشعب السوداني للوحدة ونبذ الخلافات وعدم الاستجابة لدعوات المتطرفين والإرهابيين- علي حد وصفه-.

وأشار الي  تمسك قوات الدعم السريع باستعادة التحول الديمقراطي وانهاء الحلقة الشريرة التي دمرت السودان.. كما ندين قصف المدنيين والمستشفيات والمصانع والبنى التحتية بالطائرات والمدافع الثقيلة ونترحم على الأرواح البريئة التي فقدناها..ندعو الشعب السوداني للانتباه إلى مخططات الفلول وحملات التضليل التي تهدف إلى توسيع دائرة الحرب.

وقال  بحسب الرسالة الصوتية: لن نتراجع إلا بانتهاء هذا الانقلاب ومحاكمة كل من أجرم في حق الشعب السوداني والعودة للمسار الديمقراطي.. ونؤكد احترامنا لكافة القوانين الدولية المتعلقة بحماية حقوق الانسان، لذلك نعامل أسرى الانقلابيين تعاملا يليق بالانسانسية.

واختتم حديثه: ندين التعدي على الكنائس من قبل الانقلابين ومحاولة تلفيق التهمة للدعم السريع.. وأن  الفوضى العارمة هي من ضمن مخطط الانقلابيتين ومثال على ذلك إطلاق سراح المساجين في جميع سجون ولاية الخرطوم بما فيهم قادة النظام البائد.
 

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