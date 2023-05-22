الثلاثاء 23 مايو 2023
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تجهيز مجمع المصالح الحكومية المميكن (صور)

مجمع المصالح الحكومية
مجمع المصالح الحكومية المميكن بالوادي الجديد، ڤيتو

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الإثنين، جولةٍ تفقدية لمتابعة أعمال التأثيث والفرش بمقر مجمع المصالح الحكومية المميكن، استعدادًا لبدء انتقال العاملين، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية المعنية.

 

حيثُ وجّه الزملوط، بسرعة الانتهاء من أعمال النظافة وتجهيز المكاتب الإدارية داخل المباني وتوفير العمالة الكافية لذلك وتسليمها للمديريات، واستكمال التشطيبات النهائية بقاعة الاحتفالات الرئيسية، كما كلف قطاع الكهرباء بسرعة توصيل التيار والتأكد من كفاءة عمل التوصيلات والأجهزة الملحقة. فضلًا عن الالتزام بمعدلات رصف وتسوية الطرق الداخلية وتنفيذ المسطحات الخضراء بالتزامن مع إنتهاء أعمال توصيل المرافق.

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كما تابع محافظ الوادى الجديد، خلال جولته، أعمال التشطيبات بنموذج الوحدة السكنية الصديقة للبيئة، والتي تعد إحدى مبادرات الاستثمار الأخضر واستغلال الموارد الطبيعية والبيئية.

 

يذكر أن المشروع جري تنفيذه على مساحة 38 فدانا، بتكلفة تقديرية 400 مليون جنيه، لتشمل مبانى للجهات الحكومية والأنشطة التجارية ومبنى للتعامل مع الجمهور، بالإضافة إلى شبكات طرق ومرافق ضمن مشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن الجارى إنشاؤه شمال مدينة الخارجة على مساحة 101 فدان، والذى يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقامة مجمع حكومي مميكن مجهز بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسرع وأفضل فى جميع المجالات.

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مجمع المصالح الحكومية المميكن بالوادي الجديد محافظ الوادى الجديد الخدمات المقدمة للمواطنين الوسائل التكنولوجية الحديثة توجيهات رئيس الجمهورية

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