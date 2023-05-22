حملة "كلنا النصر" تثير الجدل بشوارع السعودية

الدوري السعودي، كشفت صحيفة «الشرق الأوسط»، سبب ارتفاع الحملات التجارية الدعائية للأندية السعودية في الطرقات والشوارع في العامين الأخيرين، مشيرة إلى أن حملة إعلانات «كلنا النصر» المنتشرة في الميادين والطرقات طبيعية، لافتة إلى أنها حملة مدفوعة من قبل مستثمر الملعب والمالك لحقوق مباريات نادي النصر.

وأكدت الصحيفة أن بيع التذاكر في مباريات النصر الأخيرة شهد انخفاضًا، مشيرة إلى أن الحملة الأخيرة ساهمت بارتفاع كبير في بيع التذاكر.

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وشددت الصحيفة على أن نادي الهلال هو أكثر الأندية تفاعلًا وإنفاقًا في مثل هذه الحملات، قائلة: "يبدو عميلًا رئيسيًا في الترويج لمنافساته الدولية والآسيوية، وكذلك السعودية، أو ما يتعلق بمنتجات النادي وحملات تعزيز وإبراز الهوية التجارية، والحال ذاته لأندية أخرى مثل الاتفاق والفيصلي اللذين سبق لهما أن عملا على حملات إعلانية مدفوعة بهدف تحفيز جماهيرهما للحضور والمساندة والمؤازرة في الملاعب".

وأظهرت الحملة الإعلانية «كلنا النصر» جدلًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استغرب كثيرون أسباب هذه الحملة، متسائلين: لماذا فريق النصر دون فريق الشباب؟! وهما الفريقان اللذان يقطنان في العاصمة الرياض.

وأشارت مصادر إلى أن كرة القدم أصبحت نشاطًا تجاريًا يسعى القائمون عليه لتعظيم قيمة العلامة التجارية وتوسيع الشريحة المستهدفة لكل نادٍ، والترويج المستمر للخدمات المقدمة، التي تساهم في رفع مداخيل الأندية عبر الإعلان في الوسائل المختلفة كمنصات التواصل الاجتماعي أو المؤثرين، ومؤخرًا إعلانات الطرق.

وفي سياق متصل تتجه الأنظار في السعودية نحو ديربي النصر والشباب، والمقرر لها غدًا الثلاثاء، في قمة الجولة 28 من دوري روشن للمحترفين.

النصر ضد الشباب

وقد تكون هذه المواجهة حاسمة لتحديد بطل الدوري السعودي، حيث تأتي قبل جولتين على ختام المسابقة التي يتصدرها الاتحاد بفارق 3 نقاط أمام النصر الذي يتطلع للفوز واعتلاء الصدارة حال تعثر العميد.

ويحشد العالمي كل أسلحته الهجومية، وفي مقدمتها كريستيانو رونالدو وتاليسكا وعبد الرحمن غريب وألفارو روديجيز وجوستافو.

وعلى الجهة المقابلة، يخوض الشباب مهمة خاصة لإنقاذ موسمه بالحصول على المركز الثاني، من أجل التأهل لكأس السوبر السعودي، وضمان مقعده في دوري أبطال آسيا.

ويملك الشباب 53 نقطة في المركز الثالث، بالتساوي مع الهلال (الرابع)، ويبتعد بفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، قبل 3 جولات على النهاية.

الاتحاد يواجه الباطن

تنتظر اتحاد جدة مواجهة لا تقل شراسة، الثلاثاء، عندما يستقبل الباطن متذيل ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة.

والتهم جمهور الاتحاد تذاكر المباراة خلال 3 ساعات فقط، رغم أن شبح الموسم الماضي ما زال يطاردهم، عندما كان الفريق متصدرًا، لكنه ظل ينزف النقاط حتى فقد اللقب في آخر جولتين.

وتكرر السيناريو هذا الموسم، حيث فقد العميد 4 نقاط في آخر 3 جولات، حيث خسر أمام التعاون (1-2)، ثم تعادل مع الهلال (2-2).

ويستعيد الاتحاد لاعبه طارق حامد، الذي غاب عن مباراة الهلال للإصابة، لتكتمل صفوفه في مواجهة "متوترة"، أمام فريق يتمسك بأمل البقاء الضئيل.

الباطن تحسن كثيرًا في الجولات الأخيرة، واستطاع أن يحول تأخره بـ3 أهداف إلى فوز (4-3) أمام الطائي بالجولة 26، ثم تعادل في الجولة الماضية مع الفيحاء (0-0).

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