حبس تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه في مطروح

قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بسرقة المواطنين بالإكراه في مطروح.

كان قطاع الأمن العام تمكن من ضبط تشكيل عصابي لسرقة 3 أشخاص بعد استدراجهم بزعم شراء لودرين في مطروح.

تلقى قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح بلاغًا من (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بأنهم حال سيرهم بدائرة القسم قام (6 أشخاص مجهولين) باعتراض طريقهم مستقلين سيارتين ملاكي وتهديدهم بأسلحة نارية وبيضاء وتمكنوا من الإستيلاء منهم على (مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة)، عقب استدراجهم بزعم شراء (عدد 2 لودر) وأحدثوا تلفيات بإطارات السيارة خاصتهم بإستخدام الأسلحة البيضاء.

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وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم (عدد 6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط ( 5 منهم) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وضبط بحوزتهم (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي - هاتف محمول خاص بالمجني عليهم - السيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة - بندقية خرطوش والمستخدمة في ارتكاب الواقعة) كما قرر اثنين من المتهمين بارتكابهما واقعة (سرقة سيارة نقل) بأسلوب "المفتاح المصطنع" والمحرر بشأنها المحضر اللازم بمديرية أمن البحيرة وأرشدا عنها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الأخير.



الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلًا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.