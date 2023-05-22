الفتح يسحق الاتفاق برباعية بالدوري السعودي

الدوري السعودي، فاز فريق الفتح أمام فريق الاتفاق بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

وأحرز فراس البريكان الهدف الأول لصالح الفتح في الدقيقة 12، بعد استقبال تمريرة عرضية من خالد الغنام، ليسدد الكرة على يسار الحارس، ثم أضاف البريكان الهدف الثاني للفتح من ركلة جزاء في الدقيقة 40.

حيث جاء الهدف الثالث في الدقيقة 73، بتسديدة رائعة على يسار الحارس، ثم أضاف الغنام الهدف الرابع في الدقيقة 81، بعد انفراده بحارس الاتفاق.

ورفع الفتح رصيده إلى 42 نقطة من 28 مباراة، ليحتل المركز السادس في ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 33 نقطة، ليهبط إلى المركز العاشر.

ونقلت المباراة شبكة قنوات إس إس سي الرياضية السعودية بنقل الحدث، وذلك عبر شاشة SSC EXTRA 1.

من ناحية أخرى، أسفرت نتيجة مواجهة الدور الأول التي جمع الفتح أمام الاتفاق لحساب الجولة 13، والتي أقيمت يوم الخميس 12 يناير 2023، عن فوز أبناء النخيل بثنائية ماجد عمر كنبه والمغربي مروان سعدان من ركلة جزاء.

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رجاء الله السلمي: لن نسمح لأحد بأن يشكك في نزاهة منافساتنا الرياضية

وأكد رجاء الله السلمي، مساعد وزير الرياضة للإعلام والاتصال، إن الوزارة في المملكة لن تسمح لأي أحد بأن يشكك في نزاهة المنافسات الرياضية السعودية، مشددًا على أن الجهة المعنية بالرياضة لن تصمت، وستتخذ قرارات صارمة تجاه أي تجاوزات واتهامات ضد المنافسات دون أن يكون معها أدلة صريحة.

وأشار السلمي، خلال حديثه لمؤتمر الإعلام الوطني الذي تقيمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مركز المعارض في العاصمة الرياض، إلى أن كل من لديه ملاحظات أو انتقادات بالإمكان أن يوصلها لوزارة الرياضة أو الجهات المعنية بالرياضة السعودية من لجنة أولمبية أو الاتحادات، وهي القنوات الرسمية لمعالجة أي مشاكل أو ثغرات أو أي أمر آخر.

وكشف السلمي عن أن استراتيجية الأندية دعمت الجميع بلا استثناء، واصفًا هذه الفترة بالأفضل لرؤساء الأندية في المملكة؛ كون كل شيء أصبح متاحًا ومتوفرًا لهم.

وأكد مساعد الوزير أن استضافة البطولات في المملكة ساهمت في زيادة معدلات الثقة من قِبل المنظمات والاتحادات الدولية تجاه السعودية.

في المقابل، قال السلمي إن بعض البرامج تكون مشغولة بالحديث عن ركلة جزاء أو ماذا صنع الـ«VAR»، في الوقت الذي تستضيف فيه المملكة أحداثًا عالمية تتناقلها وسائل الإعلام الخارجية.

وأضاف: «نمتلك إعلامًا رياضيًا مؤثرًا ومتميزًا، ولكن لا نزال بحاجة لعمل أكبر، ومن المؤسف أن هناك إساءات وتجاوزات لدى البعض».

وتابع السلمي: «نعول على خريجي كليات وأقسام الإعلام، وننتظرهم من أجل الانخراط في الإعلام الرياضي؛ ليواكبوا النقلة النوعية الكبيرة التي تشهدها الرياضة السعودية في الفترة الأخيرة».

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