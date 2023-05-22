مباحث الباجور تتوصل إلى هوية الجثة الغارقة ببحر قرية كفر الدوار

توصلت مباحث الباجور بمحافظة المنوفية، لهوية الجثة المعثور عليها فى بحر قرية كفر الدوار قبل 5 أيام لشخص جاوز الخمسين من عمره، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الباجور التخصصى.

وتبن أن الجثة لشخص يدعى خيرى.ح 55 عامًا، يعمل مدرساُ، ومقيم بمركز طوخ التابع لمحافظة القليوبية، وسقط فى البحر أثناء جلوسه أمامه وجرف التيار الجثة حتى وصلت لقرية كفر الدوار بمركز الباجور فى محافظة المنوفية.

زتعرف أهل المتوفى عليه من خلال شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد نشرها، وقاموا بإنهاء الإجراءات الخاصة بإستلام جثمانه.

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العثور على جثة مجهولة في فرع النيل بالمنوفية

وكان أهالي قرية كفر الدوار التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، عثروا على جثة شخص مجهولة الهوية، طافية بفرع النيل المار من القرية، وعلى الفور تم إبلاغ مركز الشرطة.



فيما أفاد مصدر أن مستشفى الباجور التخصصي استقبل جثة هامدة لشخص عمره يقارب الـ 40 إلى 45 عامًا وتم وضع الجثة في ثلاجة المستشفى لحين معرفة تفاصيل الواقعة وإنهاء الإجراءات ومعرفة ذويه.



وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطار من مأمور مركز الباجور يفيد بعثور أهالي كفر الدور على جثة شخص مجهول الهوية ولا يوجد بحوزته أي أوراق أو إثبات هوية، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مستشفى الباجور، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.