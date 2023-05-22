نجم الجيل تامر حسني يفتتح حفل زفاف ولي عهد الأردن باستاد عمان 29 مايو

يفتتح الفنان تامر حسني حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية، على الآنسة رجوة خالد السيف، وذلك يوم الإثنين المقبل التاسع والعشرين من شهر مايو الجاري بإستاد عمان الدولي.

ويشارك تامر حسني في إحياء الاحتفالية من الفنانين والنجوم العرب راغب علامة وأحمد سعد وديانا كرزون وزين العوض وأحمد علاونة وعبدالله مهيرات.

على جانب آخر نشر النجم تامر حسني صور جديدة من كواليس تصوير لأحدث إنتاجاته الفنية في السينما وهو فيلم تاج الذي يقوم ببطولته وتأليفه والمقرر طرحه وإدراجه ضمن أفلام عيد الأضحى 2023.. وظهرت دينا الشربيني والمخرج سارة وفيق برفقته.

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و صاحب تامر الصور الذي نشرها عبر حسابه الشخصي بـ انستجرام تعليقًا جاء فيه:

النجمة الجميلة دينا الشربيني نورتي فيلمك ( تاج ) ويارب الفيلم يكمّل سلسلة نجاحاتك الكبيرة اللي كسرتي بيها الدنيا، ربنا يكرمك ويكرمنا معاكي..

تاج لـ تامر حسني

ويعتبر فيلم تاج للنجم تامر حسني أول إنتاج لسلسلة أفلام الأبطال الخارقين في مصر والوطن العربي، فيلم وهو من تأليف وبطولة النجم تامر حسني وإخراج سارة وفيق.