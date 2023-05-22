الانتقادات تجبر اتحاد الكرة على حذف صورة الاحتفال بمئوية الانضمام للفيفا

اتحاد الكرة أصبح في مرمى النيران بعد اشتعال أزمة كبيرة، على إثر نشره غلافًا عبر صفحته الرسمية بفيسبوك تحتوي على صور لرموز كرة القدم، ضمن احتفالات الاتحاد بمرور 100 عام على انضمامه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إلا أن الصورة خلت من عدد كبير من نجوم وأساطير كرة القدم المصرية، ما أثار غضبهم ضد مجلس الجبلاية.

الانتقادات التي طالت اتحاد كرة القدم اضطرته إلى تعديل صورة الاحتفال بمرور 100 عام على انضمام الجبلاية للفيفا، قبل أن يتم حذف الغلاف تماما من الصفحات الرسمية للاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي.

-إعلانات-

صورة غلاف الاحتفال مئوية انضمام اتحاد الكرة لـ فيفا قبل التعديل، فيتو

وكان اتحاد الكرة احتفل بمرور 100 عام على انضمام الاتحاد المصري إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، حيث كتب حساب الجبلاية عبر فيس بوك: "يمر اليوم الأحد الموافق 21 مايو 2023 100 عام على انضمام الاتحاد المصري لكرة القدم للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

صورة غلاف الاحتفال مئوية انضمام اتحاد الكرة لـ فيفا بعد التعديل، فيتو

ونشر اتحاد الكرة صورة يظهر فيها بعض نجوم الكرة المصرية، على رأسهم محمد صلاح، أحمد حسن، محمد بركات، عمرو زكي، أحمد فتحي، محمد زيدان، حسني عبدربه، حسن شحاتة، وغيرهم.

فيما تجاهل الاتحاد، محمود الجوهري الذي قاد الفراعنة إلى كأس العالم 1990 في إيطاليا، بالإضافة إلى غياب عماد متعب، حسام حسن، محمد أبو تريكة، عصام الحضري، محمود الخطيب.

واضطر اتحاد الكرة خلال الدقائق الماضية إلى حذف صورة غلاف الاحتفال بمئوية الانضمام لـ فيفا، بسبب الانتقادات الواسعة من عدد كبير من نجوم الكرة المصرية على رأسهم عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق.

عصام الحضري يهاجم اتحاد الكرة

وكتب عصام الحضري عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، منشورًا هاجم فيه مجلس اتحاد الكرة واصفًا إياهم بأنهم “يكرمون أصحاب المناصب فقط”، متهمًا إياهم بأنهم يتجاهلون الرموز المصرية “التي تمتلك أرقاما يعترف بها الفيفا”، بحسب تعبيره.

وأضاف الحضري: "احتفال ليس له قيمة لعدم وجود بطولات في هذه الأعوام، وبالتالي أصحاب البطولات فقط هم من يستحقون التكريم والجميع يشهد على التاريخ".

تعليق مجدي عبد الغني

نشر مجدي عبد الغني عبر صفحته الشخصية على تويتر قائلا: “فخور بكوني جزءا من تاريخ كرة القدم المصرية وحملت قميص المنتخب في مختلف الأعمار السنية وشاركت كأساسي طوال مسيرتي”.

وأضاف: “لم أبخل بنقطة عرق واحدة عن رفع اسم علم مصر في المحافل الدولية”.

وانضمت أزمة غلاف الاحتفال بمئوية انضمام اتحاد الكرة إلى الفيفا، إلى عدد من الوقائع التي أثارت انتقادات عنيفة ضد اتحاد الكرة في الساعات الماضية، وعلى رأسها جهاز منتخب الصالات، بعودة جهاد عرفة مديرا فنيا بدلا من هشام صالح، ليفضح تخبط مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام.

تخبط اتحاد الكرة بسبب مدرب منتخب الصالات

الغريب في الأمر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابق لـ اتحاد الكرة، سبق أن قرر تعيين جهاد عرفة مديرا فنيا لـ منتخب الصالات، بدلا من هشام صالح، إلا أن مجلس جمال علام فور توليه المسئولية قرر في فبراير الماضي إقالة عرفة وإعادة هشام صالح، بداعي فشل الجهاز الفني خلال الفترة الماضية خاصة في بطولة كأس العالم الأخيرة بجانب ترشيد النفقات.

اللافت أيضا أن نفس المجلس برئاسة جمال علام والذي اتخذ قرار إقالة جهاد عرفة وتولي هشام صالح، بعد أقل من 15 شهر على قرارهم واصلوا لعبة الكراسي الموسيقية بين المدربين في قيادة منتخب الصالات، ليقرروا مؤخرا إقالة هشام صالح وتولي جهاد عرفة، وهو ما أثار انتقادات عنيفة لمجلس اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، حول آلية ومعايير اختيار المدربين وطرق التغيير في الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.