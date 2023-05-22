ويستمر الهجوم، مجدي عبد الغني يرد على تجاهل اتحاد الكرة له في احتفال المئوية

رد الكابتن مجدي عبد الغني لاعب منتخب مصر السابق، على تجاهله من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم الذي احتفل بمرور 100 عام على الانضمام إلى الفيفا، بغلاف يحتوي على صور لرموز هامة في تاريخ كرة القدم، لكن يبدو أن الصورة لم تنل استحسان الكابتن مجدي عبد الغني.

ونشر مجدي عبد الغني صورة عبر حسابه بتويتر، أثناء احتفاله بأحد الأهداف بقميص المنتخب، وعلق عليها: فخور بكوني جزءًا من تاريخ كرة القدم المصرية وحملت قميص المنتخب في مختلف الأعمار السنية وشاركت كأساسي طوال مسيرتي.

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وأضاف في تعريدته: لم أبخل بنقطة عرق واحدة عن رفع اسم علم مصر في المحافل الدولية.

معسكر منتخب مصر المقبل

وفي سياق منفصل، أكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن معسكر منتخب مصر سينطلق يوم 9 أو 10 يونيو المقبل، استعدادًا لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو من الشهر المقبل، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وقال غرابة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: إن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يتابع أكثر من لاعب من المحترفين مزدوجي الجنسية للتواجد في المنتخب خلال الفترة المقبلة وهناك أكثر من 40 لاعبا تحت المنظار.

أضاف محمد غرابة أن لاعبي الأهلي سيتواجدون في معسكر شهر يونيو، عقب مشاركة النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ومتواجدين ضمن اختيارات روي فيتوريا.

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على خوض مباراة ودية بالقاهرة يوم 19 يونيو المقبل وذلك ضمن الأجندة الدولية.

وقالت مصادر إن الساعات الماضية شهدت مفاوضات مع أكثر من منتخب من منتخبات التصنيف الرابع ويبقي منتخب جنوب السودان الأقرب لمواجهة منتخبنا الوطني في المباراة الودية المرتقبة.

وأضافت المصادر أن الإعلان يبقي قريبا عن تفاصيل ودية منتخب مصر الأول ونظيره جنوب السودان في التاسع عشر من يونيو القادم.



فيتوريا يتمسك بخوض ودية في معسكر يونيو

وأصر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على خوض الفريق مباراة ودية خلال الأجندة الدولية للفيفا في يونيو المقبل، حتى لو اضطر إلى خوضها عقب المباراة الرسمية أمام غينيا المحدد لها حتى الان الرابع عشر من يونيو المقبل.

وجاء تمسك فيتوريا بضرورة خوض مباراة ودية دولية خلال أجندة يونيو، حتى يتمكن من تحسين تصنيف منتخب مصر في التصنيف الشهري للفيفا، والتواجد ضمن المنتخبات الخمس الأولى في التصنيف على مستوى القارة الأفريقية، خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يسهل مهمته مستقبلا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ثلاث صدمات لفيتوريا قبل معسكر يونيو

وتعرض روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لثلاث صدمات خلال هذه الأيام، بعد تعرض ثلاثي المنتخب الوطني، إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي وأحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور التركي وطارق حامد لاعب اتحاد جدة السعودي، لإصابات قوية أنهت الموسم بالنسبة لهم.

ومن المنتظر أن يغيب الثلاثي طارق حامد وأحمد حسن كوكا وإمام عاشور عن معسكر منتخب مصر في يونيو المقبل استعدادا لمواجهة غينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.